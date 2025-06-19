Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв прокоментував виліт молодіжної збірної України з Євро-2025. Він висловив жорстку критику в бік команди, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Бомбардир".

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Що сказав Алієв про провал

Ексфутболіст, що молодіжна збірна України вкотре "обісралася".

Хлопчики, ви всі граєте в УПЛ в основному складі, але ви вчора просто обісралися. Так що ніколи не розкривайте свого рота, а просто грайте у футбол чи грайте у свої PSP, PlayStation,

– сказав Олександр Алієв.

Зокрема він сказав, що у свій час, вони хоч і пили, але грали та добивалися великих результатів.

"Тож я вам так хочу сказати: мені соромно за вас, за те, що ви захищаєте честь нашої країни. І пацанам соромно, які перебувають на передовій. Усіх обійняв, підняв та припідняв. А ви задумайтеся, б***ь", – додав Олександр Алієв.

Нагадаємо, що у квітні цього року Олександра Алієва зупинили за кермом у стані алкогольного сп’яніння, також йому інкримінували дрібне хуліганство.