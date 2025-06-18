В останньому матчі групового раунду збірну України цілком влаштовував нічийний результат. На жаль, "синьо-жовті" не зуміли навіть виконати програму мінімум, пише 24 Канал.

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Як відреагували вболівальники на виліт збірної з Євро-2025

Підопічні Унаї Мельгоси не скористалися своїми шансами в атаці. Натомість помилки в захисті стали результативними. Гравці "помаранчевих" Валенте та ван Берген забили два голи та подарували своїй команді путівку до чвертьфіналу Євро-2025.

Вболівальники збірної України гнівно відреагували на провальний виступ своїх улюбленців. Багато з них не підбирали слів, характеризуючи гру команди.

Особливо дісталося лідерам команди та головному тренеру.

"У захисті прохідний двір. Дивно, що тренер не замінив Батагова, котрий регулярно помилявся".

"Всі хотіли вже в відпустку".

"Такого п***деця давно не бачив: дворова команда з якихось нетрів Габону чи Монголії краще грає. "Респект" Батагову і Мельгосі".

"Додому і на моря".

"Пора ТЦК їх зустріти, бронь завершилася".

"Добре, що тільки 2 м'ячі пропустили, а якби була Португалія… На жаль наші хлопці поки що грають на дуже технічно низькому рівні".

"Зняти з них бронь і всіх в ТЦК. Може зрозуміють смисл життя".

"Без валідолу, в нас нічого не виходить! Добре що все скінчилося!".

"Кричали Ваната, Крупського, Ярмолюка, Батагова і інших чого не викликають в збірну – ось відповідь. Ванат – 0, з'їли нах*р".

"Хтось дуже у відпустку хотів, хтось просто "дерев'яний"".

Лише нечисленні вболівальники подякували команді за виступ на Євро-2025.

"Дякую хлопцям за характер і за те, що билися з першої до останньої секунди ! І дякую хлопцям, що мав змогу спостерігати за їхньою грою під час такої страшної війни".

Нагадаємо, що збірна України офіційно вилетіла з молодіжного чемпіонату Європи-2025. "Синьо-жовті" набрали три бали у трьох матчах на Євро-2025 та посіли третє місце в групі D. До чвертьфіналу з квартету вийшли Данія та Нідерланди. Україна та Фінляндія залишають турнір.