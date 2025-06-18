В последнем матче группового раунда сборную Украины вполне устраивал ничейный результат. К сожалению, "сине-желтые" не сумели даже выполнить программу минимум, пишет 24 Канал.

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Как отреагировали болельщики на вылет сборной с Евро-2025

Подопечные Унаи Мельгосы не воспользовались своими шансами в атаке. Зато ошибки в защите стали результативными. Игроки "оранжевых" Валенте и ван Берген забили два гола и подарили своей команде путевку в четвертьфинал Евро-2025.

Болельщики сборной Украины гневно отреагировали на провальное выступление своих любимцев. Многие из них не подбирали слов, характеризуя игру команды.

Особенно досталось лидерам команды и главному тренеру.

"В защите проходной двор. Странно, что тренер не заменил Батагова, который регулярно ошибался".

"Все хотели уже в отпуск".

"Такого п***деца давно не видел: дворовая команда из каких-то трущоб Габона или Монголии лучше играет. "Респект" Батагову и Мельгосе".

"Домой и на моря".

"Пора ТЦК их встретить, бронь завершилась".

"Хорошо, что только 2 мяча пропустили, а если бы была Португалия... К сожалению наши ребята пока что играют на очень технически низком уровне".

"Снять с них бронь и всех в ТЦК. Может поймут смысл жизни".

"Без валидола, у нас ничего не получается! Хорошо что все кончилось!".

"Кричали Ваната, Крупского, Ярмолюка, Батагова и других чего не вызывают в сборную – вот ответ. Ванат – 0, съели нах*р".

"Кто-то очень в отпуск хотел, кто-то просто "деревянный"".

Лишь немногочисленные болельщики поблагодарили команду за выступление на Евро-2025.

"Спасибо ребятам за характер и за то, что бились с первой до последней секунды! И спасибо ребятам, что имел возможность наблюдать за их игрой во время такой страшной войны".

Напомним, что сборная Украины официально вылетела из молодежного чемпионата Европы-2025. "Сине-желтые" набрали три балла в трех матчах на Евро-2025 и заняли третье место в группе D. В четвертьфинал из квартета вышли Дания и Нидерланды. Украина и Финляндия покидают турнир.