"Даня, ти вчинив правильно": Алієв підтримав футболіста, який вдарив працівника ТЦК

Колишній гравець київського Динамо публічно став на бік футболіста, який вдарив людину у військовій формі. Він різко розкритикував реакцію клубу та згадав ТЦК.

Олександр Алієв підтримав ексфутболіста фарм-клубу ковалівського Колоса Данила Колесника, який вдарив працівника ТЦК і нецензурно висловлювався на адресу поліцейського. Колишній гравець Динамо та збірної України відреагував на конфлікт на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сказав Алієв?

Ексфутболіст став на бік Колесника та розкритикував роботу територіальних центрів комплектування.

Даня, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, в першу чергу, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники навіть не розбираючись хапають людей і пхають їх у бусики. Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у "Тростянці", Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень,

– зазначив Алієв.

Він також звернувся до президента клубу Андрій Засуха із закликом спершу розібратися в ситуації, а вже потім ухвалювати кадрові рішення.

Реакція клубу була миттєвою

Після появи відео, де Колесник б'є військового, Колос-2 одразу розірвав з ним контракт.

Раніше гравець виклав ролик у соцмережі – саме він і спровокував скандал та хвилю обговорень у футбольному середовищі.

Що відомо про Данила Колесника?