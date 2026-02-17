"Даня, ти вчинив правильно": Алієв підтримав футболіста, який вдарив працівника ТЦК
- Олександр Алієв підтримав Данила Колесника, який вдарив працівника ТЦК, та розкритикував роботу центрів комплектування.
- Клуб Колос-2 розірвав контракт з Колесником після появи відео інциденту у соцмережах.
Колишній гравець київського Динамо публічно став на бік футболіста, який вдарив людину у військовій формі. Він різко розкритикував реакцію клубу та згадав ТЦК.
Олександр Алієв підтримав ексфутболіста фарм-клубу ковалівського Колоса Данила Колесника, який вдарив працівника ТЦК і нецензурно висловлювався на адресу поліцейського. Колишній гравець Динамо та збірної України відреагував на конфлікт на своїй сторінці в інстаграмі.
Що сказав Алієв?
Ексфутболіст став на бік Колесника та розкритикував роботу територіальних центрів комплектування.
Даня, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, в першу чергу, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники навіть не розбираючись хапають людей і пхають їх у бусики. Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у "Тростянці", Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень,
– зазначив Алієв.
Він також звернувся до президента клубу Андрій Засуха із закликом спершу розібратися в ситуації, а вже потім ухвалювати кадрові рішення.
Реакція клубу була миттєвою
Після появи відео, де Колесник б'є військового, Колос-2 одразу розірвав з ним контракт.
Раніше гравець виклав ролик у соцмережі – саме він і спровокував скандал та хвилю обговорень у футбольному середовищі.
Що відомо про Данила Колесника?
- 24-річний футболіст виступає на позиції нападника.
- Раніше грав за клуби: Арсенал (Київ), Ворскла (Полтава), МСМ Академі (Прага), Колос (Ковалівка), ВПК-Агро (Дніпропетровська область), Минай, Дружба (Мирівка) та Лівий берег.
- Фарм-клуб ковалівців Колос-2 виступає у Другій лізі чемпіонату України.