Мішка Ескобар, – Алієв жартівливо прокоментував інцидент з легендою Карпат

Учора, 2 лютого, в Ужгороді відбулась операція із затриманням львіського наркоторговця Олега Вагнера. Мережу сколихнула новина, нібито Михайло Кополовець був причетний до наркоскандалу.

Олександр Алієв у своєму інстаграмі прокоментував чутки, які з'явились в інтернеті, стосовно легенди Карпат. Колишній гравець збірної України став на захист ексфутболіста "левів", повідомляє 24 канал.

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Алієв не вірить у причетність Кополовця

Олександр Алієв висловився щодо Михайла Кополовця, який потрапив у наркоскандал. Ексгравець Динамо давно знайомий з колишнім футболістом Карпат та впевнений, що він непричетний до інциденту з Олегом Вагнером.

Алієв підкреслив, що Кополовець ніколи не вживав наркотики та негативно ставився до подібних речовин. Олександр закликав не писати у мережі неперевірену інформацію.

Хочу сказати за Мішаньку Кополовця. Ну зараз він для мене став Міша Ескобар, закарпатський Ескобар. Він у нашій команді на Львів Cup, який у Львові незабаром пройде з 8 до 9-го числа. У Мішані бабла міряно, Мішка Ескобар усе "порішає",

– сказав Алієв.

Колишній гравець Динамо також зазначив, що він телефонував Михайлу Кополовцю та спілкувався з ним щодо інциденту. Зі слів Олександра Алієва, ексфутболіст "левів" знаходиться вдома та відпочиває.

Нагадаємо, що раніше Михайло Кополовець сам спростував причетність до наркоскандалу в Ужгороді. Легенда Карпат висловив вдячність за увагу до його персони.