1 лютого в Ужгороді затримали ймовірного наркоторгівця Олега Вагнера. Разом з ним в авто начебто перебував легенда Карпат Михайло Кополовець, пише 24 Канал.
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Кополовець кумедно прокоментував скандал з наркотиками
В окремих ЗМІ навіть з'явилася інформація про затримання культового гравця "левів". Кополовець вирішив покласти край чуткам, записавши відео.
Всім привіт. Як і ви читаю недільні новини. Хочу сказати дуже дякую за таку увагу до моєї персони, але у мене всьо харашо, я знаходжуся вдома, тому всім гарного недільного вечора,
– сказав Кополовець.
Відео з коментарем Кополовця
Судячи з відео Михайло перебуває у гарному настрої. Колишній футболіст на момент запису знаходився у кафе з друзями. Щодо резонансного інциденту в Ужгороді він нічого не сказав.
Головне про затримання наркоторгівця
- Нагадаємо, що під час затримання в авто перебували три особи. За кермом був львів'янин Олег Вагнер, якого підозрюють у торгівлі наркотиками.
- У транспортному засобі спецпризначенці знайшли розфасовані пакетики з наркотиками, ймовірно кокаїном.
- Один із пасажирів, за даними ЗМІ, був ексфутболіст Карпат Михайло Кополовець.