1 лютого в Ужгороді затримали ймовірного наркоторгівця Олега Вагнера. Разом з ним в авто начебто перебував легенда Карпат Михайло Кополовець, пише 24 Канал.

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Кополовець кумедно прокоментував скандал з наркотиками

В окремих ЗМІ навіть з'явилася інформація про затримання культового гравця "левів". Кополовець вирішив покласти край чуткам, записавши відео.

Всім привіт. Як і ви читаю недільні новини. Хочу сказати дуже дякую за таку увагу до моєї персони, але у мене всьо харашо, я знаходжуся вдома, тому всім гарного недільного вечора,

– сказав Кополовець.

Відео з коментарем Кополовця

Судячи з відео Михайло перебуває у гарному настрої. Колишній футболіст на момент запису знаходився у кафе з друзями. Щодо резонансного інциденту в Ужгороді він нічого не сказав.

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