1 февраля в Ужгороде задержали предполагаемого наркоторговца Олега Вагнера. Вместе с ним в авто якобы находился легенда Карпат Михаил Кополовец, пишет 24 Канал.
Читайте также Шевченко поддержал экс-тренера Шахтера, которого выставил за дверь Милан
Кополовец забавно прокомментировал скандал с наркотиками
В отдельных СМИ даже появилась информация о задержании культового игрока "львов". Кополовец решил положить конец слухам. Он записал видео, которое опубликовал в своем инстаграмме.
Всем привет. Как и вы читаю воскресные новости. Хочу сказать большое спасибо за такое внимание к моей персоне, но у меня все харашо, я нахожусь дома, поэтому всем хорошего воскресного вечера,
– сказал Кополовец.
Видео с комментарием Кополовца
Судя по видео Михаил пребывал в хорошем настроении. Бывший футболист на момент записи находился в кафе с друзьями. Относительно резонансного инцидента в Ужгороде он ничего не сказал.
Главное о задержании наркоторговца
- Напомним, что во время задержания в авто находились три человека. За рулем был львовянин Олег Вагнер, которого подозревают в торговле наркотиками.
- В транспортном средстве спецназовцы нашли расфасованные пакетики с наркотиками, вероятно кокаином.
- Один из пассажиров, по данным СМИ, был экс-футболист Карпат Михаил Кополовец.