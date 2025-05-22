Вперше напився у 8 років, – Алієв поділився спогадами про дитинство в Росії

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв під час ігрової кар'єри неодноразово порушував спортивний режим. Як з’ясувалося, причини такої поведінки були закладені ще в дитинстві.

Ще в ранньому дитинстві Олександр Алієв потрапив у сумнівну компанію. Там старші хлопці привчили його до алкоголю, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слава Дьомін.

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Відверте зізнання Алієва

Колишній футболіст зізнався, що спробував оковиту ще у 8 років. Ця згубна звичка зрештою завадила Алієву розкритися повною мірою.

"Вперше напився я у 8 років, в Іваново. Мене відправили хлопці старші за горілкою. Я заліз на ларьок: "Можна дві пляшки горілки?". І мені продали.

Я старшим приніс, вони мене навчили пити. Я прокинувся, а мої тапки плавають у моїй риготні.

Так я жив. На вулиці. Я був сам, скрізь. Я був скрізь із пацанами. Для мене були футбол, десь походити з пацанами, по будівлях полазити, залізти на якийсь склад.

Я пам'ятаю, що тоді привозили кавуни, дині – ми крали, я приносив додому. Так я жив раніше", – розповів Алієв.

Довідка. Олександр Алієв народився у російському Хабаровську. Згодом він разом з батьками переїхав ближче до Москви, де займався у школі Спартака. У 14 років Алієва запросили до академії київського Динамо.

Нагадаємо, що у квітні цього року Олександра Алієва у Києві затримали правоохоронці. На ексдинамівця склали протокол за водіння у сп'яніння та дрібне хуліганство. Пізніше Алієв розповів, що йому вдалося владнати конфлікт.