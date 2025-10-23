Бачив зі зброєю, – офіцер ГУР прокоментував службу в ЗСУ ексфутболіста Алієва
- Олександр Алієв, колишній футболіст, звинувачений у незаконному отриманні статусу УБД, служив у ТрО Києва та 112-й бригаді ЗСУ до березня 2023 року.
- Офіцер ГУР Андрій Савенко бачив Алієва зі зброєю на початку війни, але не служив з ним разом і не може підтвердити його участь у бойових діях.
Колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва неодноразово звинувачували у піарі на війні. Свою думку з цього приводу висловив офіцер ГУР МО Андрій Савенко.
Зокрема Олександра Алієва критикував ветеран ЗСУ Олег Симороз, який звинуватив відомого футболіста у незаконному отриманні статусу Учасника бойових дій (УБД). Офіцер ГУР МО Андрій Савенко в коментарі 24 Каналу висловив свою думку з цього приводу.
Читайте також "Справжня збірна України в окопах": інтерв'ю з офіцером ГУР про перегони на FPV і реабілітацію ветеранів
Що офіцер ГРУ сказав про Алієва?
Підполковник ГУР МО та багаторазовий чемпіон світу з рукопашного бою Андрій Савенко зазначив, що не служив з Олександром Алієвим в одному підрозділі. Однак на початку війни він бачив зіркового ексфутболіста зі зброєю в одному з районів столиці України.
Ніяк, я з ним не перетинався. Я не можу коментувати це питання, адже якби я з Алієвим десь служив разом, я б міг сказати воює він чи ні. Те, що він закликає йти служити, це правильно, хай усі йдуть воювати. Хоча зазначу, що я десь його бачив ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Оболонському районі зі зброєю,
– розповів офіцер ГУР МО.
Що відомо про службу Алієва у ЗСУ?
- Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Алієв продемонстрував патріотичну позицію. У своєму інстаграмі ексзірка Динамо повідомив, що не збирається тікати зі столиці України.
- Згодом стало відомо, що Алієв вступив у ТрО Києва, а потім приєднався до лав 112-ї бригади ЗСУ. Ця інформація підтвердилася після офіційного звернення до бойової бригади, де зазначили, що ексгравець збірної України проходив службу до березня 2023 року.
- Зазначимо, що статус УБД Олександр Алієв отримав наприкінці 2023 року. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Однак згодом через критику користувачів соцмереж видалив пост.