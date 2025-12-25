"Він продовжує фіктивну службу": ветеран ЗСУ розніс ексфутболіста Динамо Алієва

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв встав на захист України з початком повномасштабної війни. Футболіст вступив до лав тероборони та захищав Київ у 2022 році.

Проте останнім часом до служби Алієва виникає все більше питань. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Олега Симороза, ветеран ЗСУ висловив обурення поведінкою ексгравця Динамо.

До теми Легенди Динамо та втікачі-невдахи: кого з українських футболістів мобілізували до лав ЗСУ

Як Симороз відреагував на Алієва?

Олександр останнім часом знаходиться у Києві та лише зрідка їздить до лінії фронту. При цьому нещодавно Алієв вляпався у скандал, виставивши фотографію з бані в День пам'яті жертв Голодомору.

Також колишнього футболіста зупиняла поліція Києва та засвідчувала його керування у нетверезому стані. Олег Симороз не стримався та відверто висловився про Алієва.

В перервах між керуванням напідпитку свого Мерседес Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста Динамо Артема Мілевського. До них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв,

– розповів Симороз.

"Всі бачать, як він гуляє по барах, як в Києві його рішенням суду позбавили водійських прав за керування в стані алкогольного спʼяніння. Але Вараський районний ТЦК (Рівненська область) не придумав нічого кращого, як нагородити його "подякою". Ну це ж треба додуматись до такого, хоча, якщо вже йому УБД дали, то що тут говорити про якусь подяку", – каже пан Олег.

Що ветеран ЗСУ каже про Мілевського?

Також Симороз згадав і про іншого ексдинамівця Мілевського. На його думку, Артем має бути мобілізований, адже має український паспорт.

Тако ветеран ЗСУ звернув увагу на те, що подібне ігнорування поведінки Алієва та Мілевського викликає деморалізацію у бійців.

"До слова, Міля "якимось чином" теж уникає призову по мобілізації, хоча має український паспорт, який покладає на нього конституційні обов’язки громадянина України по захисту держави та її суверенітету. І все це максимально не смішно. Алієв продовжує фіктивну військову службу, на цей раз у військовій частині А4273. Це 105 окрема бригада ТрО ЗСУ, бойова бригада, якщо що. Вони точно не заслуговують на те, щоб їх імʼя паплюжив якийсь алкоголік", – вважає ветеран.

Вкотре звертаю увагу Командування ЗСУ на цього, прости господи, солдата Алієва. Не може у нас один солдат 160 днів проводити на позиції без ротації, а інший пити пиво та їсти раки, після чого солодко спати вдома. Припиніть цей фарс. Розберіться у підрозділах, бо це деморалізує діючих бойових,

– резюмував Симороз.

Що відомо про Алієва на війні?