Чорноморець залишився без головного тренера: Бабича перевели на іншу посаду

У міжнародну перерву на матчі збірних відбулись кадрові зміни в одеському Чорноморці. Олександр Бабич змінив посаду.

Одеський клуб перевів Олександра Бабича із посади головного тренера команди у крісло спортивного директора Чорноморця. "Моряки" подякували 46-річному спеціалісту за роботу на тренерській посаді, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Чорноморця.

Читайте також Цікаві варіанти: лідер Динамо потрапив у сферу інтересів п'яти англійських клубів

Зміна посади для Бабича

На новій для себе посаді Бабич допомагатиме менеджменту у розв'язанні важливих питань.

Була інформація у пресі, що новим головним тренером Чорноморця стане Олександр Кучер.

Нагадаємо, що Бабич повернувся у Чорноморець на початку липня минулого року. Відтоді команда провела під його керівництвом 22 матчі, у яких "моряки" видали погану статистику – лише 4 перемоги при 15 поразках. Ще 3 поєдинки закінчились нічиєю.

Після 21-го туру Чорноморець йде на передостанньому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши лише 15 балів. Стільки ж набраних очок в останнього Інгульця, у якого є матч у запасі.

Що відомо про Олександра Бабича

Розпочав свою тренерську кар'єру якраз у структурі Чорноморця. Був головним тренером, асистентом коуча другої команди "моряків". Очолював юнацьку команду Чорноморця U-19.

У 2017-му році керував головною командою одеситів (20 матчів), а перед цим був асистентом головного тренера (62 гри).

Бабич попрацював у Кривбасі (9), Маріуполі (103), Фратрії та Піріні (16).

У найближчому турі Чорноморець зіграє на виїзді проти Карпат 30 березня о 15:30.