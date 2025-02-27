Вихованець Динамо в Серії А: 18-річний українець підписав професійний контракт з Аталантою

Півзахисник збірної України U-17 Олександр Драган продовжує рухатися кар'єрними сходами в Італії. Футболіст поставив підпис під своїм першим дорослим контрактом.

Юні українські футболісти роз'їхались по всій Європі з початком повномасштабної війни в Україні. До прикладу, Артем Степанов вже встиг дебютувати за Баєр, а Данило Кревсун грає за молодіжну команду Боруссії Дортмунд.

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Також чимало наших земляків опинились в Італії, де цінують українських футболістів після історії успіху Андрія Шевченка. Одним із них став вихованець Динамо Олександр Драган.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста, центральний хавбек підписав свій перший професійний контракт із Аталантою. Зробив він це як раз у день свого народження, коли гравцю виповнилось 18 років. Термін дії угоди не повідомляється.

Драган виховувався в академії Динамо та грав за київську команду U-17. У 2022 році хавбек відправився в Італію та почав виступати за юнацькі команди Аталанти. Перший рік українець адаптовувався у клубі, а у сезоні 2023-2024 забив два голи за Аталанту U-17.

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Цього ж сезону Драган виступає за команду U-18, на його рахунку три голи та два асисти у 20-ти зустрічах. Також хавбек є гравцем збірної України до 17 років, за яку оформив один гол у восьми зустрічах.