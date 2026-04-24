Росіяни вбили на фронті чемпіона України зі змішаних єдиноборств

27-річний Олександр Дєдов загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Захисник України був відомим бійцем ММА, мав титул кандидата у майстри спорту і відстоював честь рідної Вінниччини на всеукраїнських змаганнях.

Дєдов розпочав службу ще у 2018 році у складі Могилів-Подільського прикордонного загону. У 2026 році опанував безпілотники і став частиною підрозділу "Фенікс", пише проєкт "Книга героїв".

Які досягнення у спорті підкорилися Олександру Дєдову?

З дитинства уродженець Тульчина на Вінниччині цікавився спортом, годинами міг грати у футбол, а згодом захопився єдиноборствами.

Як пише Федерація ММА України, Олександр займався у клубі "Гепард". Був дуже наполегливим і цілеспрямованим бійцем, чітко знав, чого хоче досягти у кар'єрі, не пропускав тренування навіть тоді, коли приєднався до Державної прикордонної служби.

Дєдов заслужив звання кандидата у майстри спорту, здобув титул чемпіона України, неодноразово вигравав на різних обласних та всеукраїнських турнірах. Вже у складі війська представляв свій підрозділ у змаганнях з рукопашного та універсального бою.

Інші бійці з Вінниччини відзначали, що Олександр завжди допомагав молодшим та менш досвідченим, підказував, підтримував у спортивному становленні. Він мріяв стати тренером, але цьому бажанню не судилося збутися…

Які обставини загибелі Олександра Дєдова?

Військовослужбовець загинув на Донеччині 7 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання. Росіяни обстріляли позиції операторів безпілотників з артилерії, Олександр отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Побратими згадують Дєдова як відданого, сміливого, кмітливого, прекрасного кухаря і музиканта. Відзначають, що він витрачав увесь вільний час на навчання. Попри характер, загартований на ринзі та в октагоні, був у житті доброзичливим та люб'язним.

Світла пам'ять Герою України Олександру Дєдову!