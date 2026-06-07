Ексгравець збірної України оскандалився поїздкою в окупований росіянами Луганськ

Колишній футболіст збірної України Олександр Горшков потрапив у скандал. Уродженець Луганщини відвідав тимчасово окуповану територію та зустрівся з ватажком так званої "ЛНР".

Свого часу Горшков захищав кольори національної команди України та виступав за низку вітчизняних клубів. Однак нині ексфутболіст опинився в центрі обурення через появу на пропагандистському заході окупантів, передає 24 Канал.

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Що Горшков робив у Луганську?

Олександр Горшков відвідав тимчасово окупований Луганськ, де провів зустріч із ватажком так званої "ЛНР" Леонідом Пасічником. Про візит повідомив сам очільник окупаційної адміністрації, опублікувавши спільні фото та подробиці розмови на своїй сторінці в телеграмі.

Під час зустрічі сторони обговорили проведення футбольних майстер-класів для дітей та організацію товариського матчу на захопленій території. Такі заходи російська влада регулярно використовує як елемент пропаганди на окупованих землях.

Грав за Україну, але давно пов'язав життя з Росією

Горшков народився на Луганщині та розпочинав кар'єру в українському футболі. Він виступав за одеський Чорноморець і вінницьку Ниву, а також провів чотири матчі у складі збірної України, відзначившись двома голами.

У середині 2000-х футболіст отримав російське громадянство та пов'язав кар'єру із Санкт-Петербургом. Найбільших успіхів він досяг у складі Зеніта, з яким виграв чемпіонат Росії, Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА. Після завершення ігрової кар'єри Горшков залишився працювати тренером у Росії.