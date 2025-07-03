"Хочу його здивувати апсетом": український боксер зазіхнув на бій із наступником Усика

Мозесу Ітаумі лише 20 років, а йому вже пророкують велике майбутнє у хевівейті. Британському боксеру вже приписали прізвисько "Новий Майк Тайсон" та називають наступником Олександра Усика.

Український боксер Олександр Гриців розповів, що хотів би розділити один ринг із Мозесом Ітаумою. Непереможний боєць зі Львова висловився про 20-річного британського боксера, інформує 24 Канал.

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Гриців назвав бажаного суперника

В ексклюзивному інтерв'ю для нашого сайту Гриців відверто розповів, чим хотів би шокувати "Нового Майка Тайсона".

Хотів би провести бій із Мозесом Ітаумою. Було б дуже цікаво, адже йому пророкують велике майбутнє. Хотів би його здивувати апсетом (сміється – 24 Канал). Ітаума по габаритах має ідентичні показники, лише за віком молодший за мене (Гриціву 26 років – 24 Канал) по паспорту. Мозес дуже талановитий та сильний боксер, але чи настільки він сильний, як говорять, не знаю,

– сказав Гриців.

Відзначимо, що за спиною Олександра Гриціва 10 переможних боїв, 6 із яких закінчувались нокаутом для суперників українця. Востаннє український боксер виходив у профі-ринг 29 березня 2025 року, коли у Львові здолав німця Рад Рашида. Завдяки цій перемозі за одноголосним рішенням суддів Гриців завоював пояс WBC Francophone, який він називає першою сходинкою до титулу чемпіона світу.

Зверніть увагу! Ексклюзивне інтерв'ю із Олександром Грицівим незабаром читайте на сайті 24 Каналу. Український боксер анонсував свій наступний бій, зробив прогнози на реванш Усика та Кроуфорда, а також оцінив шанси на повернення Кличка-молодшого у ринг.

Натомість Мозес Ітаума має у професіоналах 12 звитяг (10 – нокаутом) та вже тричі успішно захищав титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. Вже 16 серпня поточного року 20-річний британець проведе бій проти 37-річного Ділліана Вайта. Останній міг вийти на ринг на початку червня, але відмовився від двобою із Владиславом Сіренком.