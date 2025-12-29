Зірка українського боксу розповів про бійку в Харкові проти банди з 30 людей

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Усик ще перед початком спортивної кар'єри мав досвід участі у вуличних бійках. Цікаво, що відомий боксер тоді ще був фактично дитиною.

У шкільні роки Олександр Гвоздик був хуліганом та хотів самоствердитися в очах однокласників. Одного разу майбутнього чемпіона світу долучили до бійки район на район, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport-Express.ua.

Як завершилася вулична бійка з Гвоздиком?

Події відбувалися у Харкові, коли Гвоздику було лише 12 років.

Одного разу, років у 12, я чітко пам’ятаю, що пішов битися район на район. Навпроти стала банда людей з 30, й наші старші хлопці, через яких розпочався конфлікт, одразу в*ралися й стали ласкавими й лагідними. Стало зрозуміло, що протистояння не буде,

– розповів Гвоздик.

Втім, Олександру все ж довелося битися, але скоріше за правилами змішаних єдиноборств.

У підсумку бився один я з їхнім хлопцем. Набив йому непогану ґулю, потім ми зчепилися, завалилися на землю й в одну мить вирішив здатися, адже зрозумів, що шансів в мене немає,

– додав боксер.

Зазначимо, що Олександр Гвоздик почав займатися боксом з 10-річного віку у харківському спортивному клубі "Металіст". Його першим тренером був Олександр Володченко.

Коли Гвоздик проведе наступний бій?