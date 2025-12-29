Зірка українського боксу розповів про бійку в Харкові проти банди з 30 людей
- Олександр Гвоздик згадав про вуличну бійку в Харкові, коли йому було 12 років, де він бився проти хлопця з банди.
- Гвоздик планує продовжувати кар'єру ще два роки, з метою стати чемпіоном світу до кінця 2026 або початку 2027 року.
Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Усик ще перед початком спортивної кар'єри мав досвід участі у вуличних бійках. Цікаво, що відомий боксер тоді ще був фактично дитиною.
У шкільні роки Олександр Гвоздик був хуліганом та хотів самоствердитися в очах однокласників. Одного разу майбутнього чемпіона світу долучили до бійки район на район, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport-Express.ua.
Як завершилася вулична бійка з Гвоздиком?
Події відбувалися у Харкові, коли Гвоздику було лише 12 років.
Одного разу, років у 12, я чітко пам’ятаю, що пішов битися район на район. Навпроти стала банда людей з 30, й наші старші хлопці, через яких розпочався конфлікт, одразу в*ралися й стали ласкавими й лагідними. Стало зрозуміло, що протистояння не буде,
– розповів Гвоздик.
Втім, Олександру все ж довелося битися, але скоріше за правилами змішаних єдиноборств.
У підсумку бився один я з їхнім хлопцем. Набив йому непогану ґулю, потім ми зчепилися, завалилися на землю й в одну мить вирішив здатися, адже зрозумів, що шансів в мене немає,
– додав боксер.
Зазначимо, що Олександр Гвоздик почав займатися боксом з 10-річного віку у харківському спортивному клубі "Металіст". Його першим тренером був Олександр Володченко.
Коли Гвоздик проведе наступний бій?
- Один з найпопулярніших українських боксерів не збирається вішати рукавички на цвях. Гвоздик планує виходити на ринг ще принаймні два роки.
- У середині грудня ресурс NotiFight повідомив, що Гвоздик битиметься проти тимчасового чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі Альберта Раміреса з Венесуели. Цей бій начебто запланований на 5 лютого 2026 року у Монреалі. Проте українець невдовзі заперечив цю інформацію та попросив дочекатися офіційного представлення.
- Боксер поставив перед собою мету стати чемпіоном світу до кінця 2026 або початку 2027 року.
- Свій останній бій Гвоздик провів 19 квітня 2025 року у США, коли нокаутував у третьому раунді американця Ентоні Голлавей. Цією перемогою Олександр закрив поразку від Давіда Бенавідеса.