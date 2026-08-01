"Не дотягую до їхнього рівня": Гвоздик зізнався, чи заздрить успіху Усика і Ломаченка

Олімпійська збірна України з боксу на Іграх-2012 у Лондоні отримала статус "золотого покоління" українського боксу. Під керівництвом головного тренера Дмитра Сосновського команда здобула п'ять олімпійських нагород: дві золоті, одну срібну та дві бронзові.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, що ніколи не відчував заздрості до досягнень своїх співвітчизників – Олександра Усика та Василя Ломаченка. Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу "Fantastic Football & Other Sports".

Гвоздик оцінив свій рівень порівняно з Усиком та Ломаченком

Боксер прокоментував досягнення колишніх партнерів. На запитання про те, чи не виникало в нього "чорної заздрості" через статус суперзірок у його друзів, Гвоздик відповів негативно.

Ні, такого не було, тому що, за моїм класом, мені здається, що, відверто кажучи, я не дотягую до їхнього рівня. Тому мені здається, що все так склалося, як повинно бути. Тобто я знаходжусь там, де я повинен бути,

– заявив Гвоздик.

Ломаченко, Усик та Гвоздик: останні новини

Після оголошення про завершення професійної кар'єри влітку 2025 року Ломаченко змінив своє рішення та в травні 2026-го повідомив про повернення на ринг.

Тим часом Гвоздик у лютому 2026 року дебютував у новоствореній лізі Zuffa Boxing, проєкті Дейни Вайта. На турнірі в Лас-Вегасі українець поступився нокаутом у сьомому раунді американцю сербського походження Радівоє Калайджичу. Наразі статистика Гвоздика на платформі BoxRec становить 21 перемогу (17 нокаутом) та 3 поразки.

Усик після звільнення своїх чемпіонських титулів готується до останнього поєдинку в професійній кар'єрі. Одним із найімовірніших суперників українця називають Деонтея Вайлдера.