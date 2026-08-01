Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что никогда не испытывал зависти к достижениям своих соотечественников – Александра Усика и Василия Ломаченко. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу "Fantastic Football & Other Sports".

Гвоздик оценил свой уровень по сравнению с Усиком и Ломаченко

Боксер прокомментировал достижения бывших партнеров. На вопрос о том, не возникало ли у него "черной зависти" из-за статуса суперзвезд у его друзей, Гвоздик ответил отрицательно.

Нет, такого не было, потому что, судя по моему классу, мне кажется, что, откровенно говоря, я не дотягиваю до их уровня. Поэтому мне кажется, что все сложилось так, как и должно быть. То есть я нахожусь там, где должен быть,

– заявил Гвоздик.

Ломаченко, Усик и Гвоздик: последние новости

После объявления о завершении профессиональной карьеры летом 2025 года Ломаченко изменил свое решение и в мае 2026-го сообщил о возвращении на ринг.

Тем временем Гвоздик в феврале 2026 года дебютировал в новосозданной лиге Zuffa Boxing, проекте Дейны Уайта. На турнире в Лас-Вегасе украинец уступил нокаутом в седьмом раунде американцу сербского происхождения Радивое Калайджичу. На данный момент статистика Гвоздика на платформе BoxRec составляет 21 победу (17 нокаутом) и 3 поражения.

Усик после сдачи своих чемпионских титулов готовится к последнему поединку в профессиональной карьере. Одним из наиболее вероятных соперников украинца называют Деонтея Уайлдера.