Легенда Динамо назвав головну проблему "біло-синіх" на міжнародному рівні

У четвер, 30 січня, відбудуться матчі останнього туру основного етапу Ліги Європи-2024/2025. В одному з них київське Динамо буде зустрічатися з латвійським клубом РФШ.

"Біло-сині" перед початком цієї гри замикають турнірну таблицю, маючи лише одне очко в активі. Колишній футболіст і тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував такі невдалі виступи рідного для себе клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

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Невтішний вердикт для захисників

Він вважає, що головною проблемою команди є захисна ланка. Саме через неї чинному лідеру УПЛ важко конкурувати у Європі.

"Проблема в захисті в Динамо є вже давно. Вона виникла не місяць та навіть не пів року тому. Шовковському вона теж добре відома й він активно шукає поєднання центральних захисників, які виправлять цю ситуацію, експериментує, виставляючи інколи три центральних оборонці.

Але, як бачимо, якість гри позаду в Динамо від цього не покращується. Чому? Скоріш за все, справа все ж у кваліфікації гравців. Вона не відповідає рівню гри на європейській арені", – сказав Хацкевич.

Попри це, Хацкевич вірить, що "біло-сині" в останньому турі Ліги Європи зможуть на позитиві завершити для себе турнір. Він спрогнозував розгромну перемогу киян у матчі з РФШ:

Вірю, що Динамо переможе. Поставлю на те, що рахунок буде 3:0 на користь киян.

Довідка. Матч Динамо – РФШ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Офіційний транслятор в Україні – медіасервіс "Megogo".

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич залишив київське Динамо в серпні 2019 року. На чолі "біло-синіх" він здобув два Суперкубки України.