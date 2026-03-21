Нокаут у першому раунді: олімпійський чемпіон Хижняк ефектно виграв свій перший професійний бій
- Олександр Хижняк дебютував у професійному боксі під час вечора боксу в Києві.
- Уродженець Полтавщини переміг колумбійця Вільмера Барона.
Українець Олександр Хижняк дебютував на професійному ринзі. Боксер з Полтавщини до цього досягав успіху тільки на рівні аматорів.
Тепер же 30-річний спортсмен вирішив перейти на новий рівень. У суботу, 21 березня, Олександр провів свій перший поєдинок на рівні профі, повідомляє 24 Канал.
Як Хижняк нокаутував колумбійця?
Хижняк виступив у напівважкій вазі під час вечора боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions у Лісниках. Суперником українця став колумбійський боксер Вільмер Барон.
Українець був явним фаворитом бою. Проте Олександру навіть вдалось перевершити очікування фанатів. Вже у першому раунді Хижняк двічі відправив опонента "на лопатки".
І якщо після першого падіння Барона підвівся, то другий нокдаун став для нього нокаутом. Таким чином, Хижняк здобув перемогу у дебютному бою вже у першому раунді.
Як Хижняк нокаутував Барона: дивится відео
Що відомо про Хижняка?
На аматорському рівні українець виграв 111 зі 125 поєдинків. Найбільше Хижняк запам'ятався на двох останніх Олімпійських іграх. У 2021 році в Токіо українець здобув "срібло" у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Але у 2024-му Олександр став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів. У фінальному бою боксер переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.
Як завершились інши поєдинки вечора боксу Rising Stars:
- Під час цього вечора боксу запалив інший українець Даніель Лапін. Хлопець нокаутував у першому раунді Крістапса Бульмейстерса та зберіг чемпіонські пояси WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental у напівважкій вазі.
- Також на ринг вийшла відома боксерка Кіра Макогоненко. Дівчина одностайним рішенням суддів здолала Поліну Довгінку та успішно розпочала свій шлях у профі.
- В інших же поєдинках свої перемоги здобули Айдер Абдураімов, Микола Лактіонов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський, Павло Іллюша та Данило Жасан.
- Нагадаємо, що на цей вечір боксу завітав Олександр Усик разом із Ентоні Джошуа. Британець вперше приїхав в Україну на запрошення нашого чемпіона.