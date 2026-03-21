Нокаут у першому раунді: олімпійський чемпіон Хижняк ефектно виграв свій перший професійний бій

Українець Олександр Хижняк дебютував на професійному ринзі. Боксер з Полтавщини до цього досягав успіху тільки на рівні аматорів.

Тепер же 30-річний спортсмен вирішив перейти на новий рівень. У суботу, 21 березня, Олександр провів свій перший поєдинок на рівні профі, повідомляє 24 Канал.

Як Хижняк нокаутував колумбійця?

Хижняк виступив у напівважкій вазі під час вечора боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions у Лісниках. Суперником українця став колумбійський боксер Вільмер Барон.

Українець був явним фаворитом бою. Проте Олександру навіть вдалось перевершити очікування фанатів. Вже у першому раунді Хижняк двічі відправив опонента "на лопатки".

І якщо після першого падіння Барона підвівся, то другий нокдаун став для нього нокаутом. Таким чином, Хижняк здобув перемогу у дебютному бою вже у першому раунді.

Що відомо про Хижняка?

На аматорському рівні українець виграв 111 зі 125 поєдинків. Найбільше Хижняк запам'ятався на двох останніх Олімпійських іграх. У 2021 році в Токіо українець здобув "срібло" у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Але у 2024-му Олександр став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів. У фінальному бою боксер переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

