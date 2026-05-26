Караваєв та Динамо взаємно відписалися в інстаграм на тлі чуток про перехід у Шахтар

Наприкінці сезону Української Прем'єр-ліги почала ширитися інформація про можливий перехід гравця Динамо Олександра Караваєва до Шахтаря. Повідомлення були різними: одні джерела стверджували, що трансфер уже узгоджено, інші ж запевняли, що футболіст продовжить контракт із київським клубом.

Водночас, якщо звернути увагу на інстаграм, деякі деталі лише підсилюють ці розмови про можливий перехід. Зокрема, Караваєв і Динамо не підписані одне на одного в цій соцмережі, про що повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Скоро всі обов'язково все дізнаються": лідер Динамо заінтригував заявою про трансфер у Шахтар

Що відомо про підписку Динамо та Караваєва в інстаграм?

Раніше спортивні журналісти проєкту "ТаТоТаке" повідомляли, що 33-річний Караваєв нібито вже уклав дворічну угоду з головним суперником киян – донецьким Шахтарем.

Водночас у мережі поширюється інформація, що акаунт футболіста, на якому зафіксували зміни, може бути фейковим. Проте саме на цей профіль підписана більшість чинних гравців Динамо.

Хто такий Олександр Караваєв?

Він вихованець херсонського футболу, у 13 років приєднався до академії Шахтаря. Він тривалий час перебував у системі донецького клубу, проте здебільшого виступав в орендах і так і не зіграв жодного офіційного матчу за основну команду "гірників".

У липні 2019 року Караваєв став гравцем Динамо, перейшовши з Зорі за 2,5 мільйона євро. У складі київського клубу він здобув два чемпіонські титули України, три Кубки та два Суперкубки.

Також у футболці збірної України він провів 50 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами.