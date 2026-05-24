Судді зараховували Усику програні раунди, – промоутер Красюк

Колишній промоутер Олександра Усика шокував оцінкою бою з Ріко Верховеном. Олександр Красюк заявив, що судді віддавали українцю навіть програні раунди.

Поєдинок Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена досі викликає гарячі суперечки серед уболівальників та експертів. Після видовищної перемоги українця в 11-му раунді свою неоднозначну позицію озвучив і колишній промоутер чемпіона Олександр Красюк, передає 24 Канал.

Дивіться також "Краще некрасиво перемогти, ніж красиво програти": Усик відповів хейтерам після бою з Верховеном

Що сказав Красюк про бій Усика та Верховена?

Олександр Красюк заявив, що до моменту дострокової розв'язки Усик поступався за очками. Функціонер вважає, що українець виграв лише три раунди із десяти.

Судді біля рингу ледь могли повірити в те, що бачили, і все одно продовжували зараховувати програні раунди Усику. Рефері не почув гонг. Можна лише припустити, що гонг звучить інакше в пустелі. Ріко вичерпав сили і сильно постраждав. Можливо, рефері насправді вчинив правильно, не дозволивши провести 12-й раунд. Усик переміг – без сумнівів. Він "поцілований" Богом,

– написав Красюк на своїй сторінці в інстаграмі.

Колишній промоутер Усика також віддав належне Ріко Верховену, який провів гідний бій.

Ми справді очікували, що він переможе. Але низка божевільних збігів обставин у поєднанні з поганим плануванням витривалості на чемпіонські раунди зіграла з ним жорстокий жарт. Проте я переконаний, що бокс отримав нового улюбленого героя. Який лев. Яке серце. Яка харизма. Справжній майстер,

– додав функціонер.

Які стосунки у Красюка з Усиком?

За інформацією Boxing King Media, причиною розриву між промоутером та боксером став не конфлікт чи скандал, а зміна професійних пріоритетів.

Красюк був промоутером Усика з початку його професійної кар'єри після олімпійського золота у 2012 році.

Раніше Олександр Красюк розповідав, що вони з Олександром Усиком залишаються друзями.

Також Красюк заявив, що вони разом створили бренд здорового харчування U17, що тестується в Україні.