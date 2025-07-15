На Тернопільщині помер 17-річний футболіст Олександр Левицький

У понеділок, 14 липня, перестало битися серце футболіста Олександра Левицького. Йому було всього 17 років.

Трагічна втрата сколихнула тернопільську футбольну спільноту. Помер гравець ФК Великий Глибочок Олександр Левицький, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію футболу Тернопільщини.

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Що відомо про футболіста

У 2022 році Олександр Левицький, родом із села Великий Глибочок, виступав за команду Тернопільської футбольної академії під керівництвом тренера Ростислава Ціха на Відкритому чемпіонаті Львівської області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ще в дитинстві тренер Євген Гурін із рідного села возив його на перегляд до однієї з футбольних шкіл Львова.

У 2023 році, маючи лише 15 років, Сашко дебютував на дорослому рівні у складі ФК Великий Глибочок, що змагається у суперлізі Тернопільського району. За клуб він відіграв два повні сезони — 2023 і 2024 років, а також провів сім матчів у сезоні 2025 року, у шести з яких виходив у стартовому складі.

Окрім гри, Левицький активно долучався до життя клубу — допомагав з розміткою поля, дбав про його стан та підтримував команду поза межами футбольного майданчика.

Свій останній матч юний футболіст провів у неділю, 13 липня. Тоді ФК Великий Глибочок обіграв Товстолуг із рахунком 2:0, а Сашко відіграв усі 90 хвилин без заміни.

Нагадаємо, що нещодавно також загинув найстаріший марафонець світу.