Європейський клуб зазнав технічної поразки через українського легіонера
Бурхлива кар'єра українського півзахисника Олександра Нойка завела його до чемпіонату Казахстану, де він за короткий час декілька разів переходив між Атирау та Кизилжаром. Через це у нинішньої команди нашого співвітчизника виникли проблеми.
Нойок взяв участь у матчі свого Кизилжара проти Алтая, в якому команда здобула важливе для збереження прописки очко. Проте саме через українця згодом Кизилжару було присуджено технічну поразку, пише 24 Канал.
Що сталося у чемпіонаті Казахстану з українцем Нойком
Півзахисник, який є вихованцем Шахтаря, провів на полі майже увесь матч 21-го туру казахської Прем'єр-ліги, у якому його Кизалжар зміг зіграти внічию з Алтаєм 2:2.
Але виявилося, що навесні Нойок вже брав участь у цьому ж турі. Тоді він виступав за Атирау і зіграв матч з Актобе, який формально вважався перенесеним поєдинком, бо команди обмінялися домашньою і гостьовою грою. Потім влітку він перебрався до Кизилжара.
Оскільки за документами вийшло, що один і той самий гравець виступив в одному турі першості двічі, дисциплінарний комітет присудив Кизилжару технічну поразку. Втрата навіть одного залікового пункту для команди болюча, адже знижує шанси на те, щоб залишитися в еліті.
Чим відомий Олександр Нойок
В Україні хавбек виступав за ужгородське Закарпаття, харківський Металіст та донецький Металург, після чого перебрався до Білорусі.
Далі в його кар'єрі була нетривала поїздка до Росії, після чого знову повернення в Білорусь, а згодом – виступи на Кіпрі, в Ізраїлі та зрештою в Казахстані.
Нойок пройшов практично усі рівні збірної України, окрім національної. За молодіжку провів 17 матчів, забив 4 голи.