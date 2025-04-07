Директор ФБР привітав путініста Овечкіна зі встановленням рекорду в НХЛ: огидні фото

У неділю, 6 квітня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НХЛ. В одному з них Нью-Йорк Айлендерз вдома приймав Вашингтон Кепіталс.

Господарі здобули перемогу з рахунком 4:1. У складі гостей єдиним взяттям воріт відзначився російський хокеїст Алєксандр Овєчкін, завдяки чому встановив новий рекорд НХЛ за кількістю забитих шайб (895).

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Ганебне привітання

Він перевершив досягнення легендарного Вейна Грецкі. З цією подією "запорєбрикового" хокеїста на своїй сторінці в соцмережі X привітав директор ФБР Каш Патель, інформує 24 Канал.

Американець висловив захоплення цим рекордом представника країни-терористки та поділився декількома фото, на яких він, зокрема, разом з росіянином, який підтримує вбивства українців:

Вітаємо Алєксандра Овєчкіна – нового рекордсмена регулярного сезону за кількістю закинутих шайб. Вейн Грецкі – легенда гри, взірець класу. Дякую, панове, і НХЛ за те, що подарували нам найкращу гру на землі. В який же час ми живемо. Чиста магія.

Патель привітав Овєчкіна / Фото з соцмереж директора ФБР

Нагадаємо, що Алєксандр Овєчкін є відомим путіністом. У 2017 році хокеїст створив рух на підтримку Владіміра Путіна під назвою "Putin Team". Він жодного разу не висловився проти війни Росії в Україні.