За інформацією "Трибуни", криворізців очолить Олександр Петраков. Упродовж майже 20 років він взагалі не працював на клубному рівні, пише 24 Канал.

Петраков – новий тренер Кривбаса

Журналісти зв'язались із Петраковим, і він підтвердив, що отримав пропозицію від керівництва Кривбаса і вирішив її прийняти. Під час дзвінка тренер вже їхав машиною до Кривого Рогу.

За словами 69-річного спеціаліста, його розмова у Києві з президентом Кривбаса тривала 5 годин і відбулась ще 20 жовтня. При цьому умови контракту Петраков не озвучив, оскільки зізнався, що ще не читав угоду, яку збирається підписати.

Сьогодні ввечері Петраков вже має провести тренування команди, яка через три дні гратиме в УПЛ з Буковиною. Коуч визнав, що навіть не знає своїх нових підопічних і має "познайомитися та розгрібати".

Він також пояснив рішення дати згоду на роботу в Кривбасі тим, що "ніхто мене нікуди не кликав, а тут президент в мені зацікавлений".

Досягнення Олександра Петракова

Олександр Петраков найбільше відомий своєю роботою з двома збірними України – юнацькою і національною.

З хлопцями U-20 він став чемпіоном світу у 2019 році, а на чолі головної команди не зміг кваліфікуватися на Мундіаль-2022 та піднятися в дивізіон А Ліги націй, після чого контракт з ним не було продовжено.

В системі збірних Петраков працював з 2010 року. Після України він також нетривалий час очолював національну команду Вірменії.