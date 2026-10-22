По информации "Трибуны", криворожцев возглавит Александр Петраков. На протяжении почти 20 лет он вообще не работал на клубном уровне, пишет 24 Канал.

Петраков – новый тренер Кривбасса

Журналисты связались с Петраковым, и он подтвердил, что получил предложение от руководства "Кривбасса" и решил его принять. Во время разговора тренер уже ехал на машине в Кривой Рог.

По словам 69-летнего специалиста, его беседа в Киеве с президентом "Кривбасса" длилась 5 часов и состоялась еще 20 октября. При этом условия контракта Петраков не озвучил, поскольку признался, что еще не читал соглашение, которое собирается подписать.

Сегодня вечером Петраков уже должен провести тренировку команды, которая через три дня сыграет в УПЛ с "Буковиной". Тренер признал, что даже не знает своих новых подопечных и должен "познакомиться и разгрести".

Он также объяснил решение согласиться на работу в "Кривбассе" тем, что "никто меня никуда не звал, а здесь президент мной заинтересован".

Достижения Александра Петракова

Александр Петраков наиболее известен своей работой с двумя сборными Украины – юношеской и национальной.

С ребятами U-20 он стал чемпионом мира в 2019 году, а во главе основной команды не смог квалифицироваться на Мундиаль-2022 и подняться в дивизион А Лиги наций, после чего контракт с ним не был продлен.

В системе сборных Петраков работал с 2010 года. После Украины он также недолгое время возглавлял национальную команду Армении.