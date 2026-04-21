Динамо може очолити колишній тренер збірної України
- Олександр Петраков розглядається як потенційний новий тренер київського Динамо, замість Ігоря Костюка.
- Петраков відомий своїм успішним досвідом роботи з молодими командами, включно з перемогою на чемпіонаті світу U-20 зі збірною України у 2019 році.
Турбулентний сезон для київського Динамо, цілком ймовірно, завершиться пошуком нового головного тренера на місце Ігоря Костюка. Одним з претендентів буде коуч, який раніше проявив себе лише не рівні збірних, а не клубів.
Керівництво киян шукатиме наставника, який водночас не вимагає багато коштів і вміє працювати з молодими футболістами. Такому опису, за інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, чудово підходить Олександр Петраков.
Дивіться також Шовковський відверто висловив претензії Ярмоленку в інстаграм-опитуванні
Чому Динамо може запросити тренувати Петракова?
За словами журналіста, Ігор Костюк ще має шанси зберегти свою роботу, і багато що залежатиме від результату у Кубку України і матчу УПЛ з Шахтарем, який покаже потенціал нинішнього Динамо.
Проте у разі відставки реальним виглядає варіант з Петраковим. Тренер не вимагатиме для підписання контракту занадто високу зарплату: коли він працював у збірній України, то був одним з найнижче оплачуваних коучів в її історії. Це цілком влаштовує Динамо, яке не може дозволити собі витрачати занадто багато коштів.
Також перевагою Петракова є його величезний успішний досвід роботи на юнацькому і молодіжному рівні. Оскільки у київському клубі під проводом Костюка взяли курс на власних молодих вихованців, тріумфатор чемпіонату світу U-20 зі збірною України виглядає ідеальним для цього проєкту.
Зрештою Петраков – "динамівське серце", і це завжди грало важливу роль для керівництва клубу.
Де працював Петраков?
- За даними Transfermarkt, на клубному рівні Олександр Петраков тренував наприкінці 90-их – на початку "нульових". Був асистентом у ЦСКА-Борисфен і головним коучем у Явір-Суми і ФК Вінниця.
- З 2011 року Петраков послідовано очолював юнацькі збірні України, найбільшого успіху досяг з командою U-20 у 2019 році, коли виграв чемпіонат світу.
- У національній збірній України провів 15 матчів, не зміг вивести команду на Мундіаль-2022 та не виграв групу у Лізі Націй.
- Останнім місцем роботи Петракова була збірна Вірменії, з якої його звільнили після 18 матчів.