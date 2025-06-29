"Грав би там, ніж в Реалі": молодий український голкіпер висловився про кар'єру Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін не є основним голкіпером Реала. На фоні цього часто з'являються чутки, що українець шукає клуб, де зможе мати постійну ігрову практику.

Український голкіпер Олександр Петренко розповів про свій досвід перебування в оренді. Він порівняв його з кар'єрою Андрія Луніна, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

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Петренко порівняв свій досвід з Луніним

Останні півроку голкіпер перебував в оренді у Вікторії Кельн, проте належить він Баєру. Він зазначив, що він така людина, яка ніколи не піде до команди, де не буде грати.

Це мої амбіції. Можливо, це не дуже розумно, але я так відчуваю. Якщо взяти, наприклад, Андрія Луніна – на його місці я б краще пішов у Вальядолід і грав би там, ніж сидів би в Реалі,

– сказав Олександр Петренко.

Він також додав, що сам попросився в оренду. Футболіст також розповів про складнощі перебування в оренді.

"Коли ти в оренді, то всі розуміють, що ти підеш, але зобов’язані надати тобі ігровий час. Але вони не могли дати мені грати постійно, бо у них були й свої воротарі. У будь-якому разі, це було краще, ніж сидіти в Леверкузені, тому що там вже не було перспективи для мене у цьому сезоні", – сказав Олександр Петренко.

Нагадаємо, що 18-річний голкіпер зацікавив бременський Вердер. Його навіть запросили на перегляд і розглядають можливість повноцінного трансферу.