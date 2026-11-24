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Зустріч відбулася після матчу каталонського клубу, коли українські прихильники попросили форварда подарувати їм футболку. Відео опублікувала пресслужба Жирони, додавши до ролика український прапор та іронічний підпис.

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Пищур спілкувався з фанатами російською

Після матчу вболівальники Жирони підійшли до Олександра Пищура з плакатом, на якому російською написали: "Сашко, можна твою футболку, будь ласка?". При цьому фанати демонстрували українські прапори.

Форвард не залишив прихильників без уваги: підійшов до них, роздав автографи та поспілкувався російською мовою. Також Пищур пообіцяв спробувати домовитися з клубом про футболки, які хотів подарувати вболівальникам після наступного матчу.

Саме мовне питання привернуло увагу користувачів соцмереж, які неоднозначно сприйняли спілкування українського футболіста російською.

Жирона опублікувала відео зустрічі з українцями

Пресслужба каталонського клубу опублікувала відео зустрічі Пищура з фанатами, супроводивши його доволі іронічним підписом.

Ми поки що не розуміємо українську, але, напевно, вони сказали щось схоже– написали у Жироні, додавши емодзі українського прапора.

Нагадаємо, нещодавно Жирона здобула перемогу над Ейбаром з рахунком 2:1. У цьому матчі Пищур відзначився результативною передачею на іншого українського нападника Владислава Ваната. Той, своєю чергою, після забитого гола адресував символічний жест наставнику збірної України Андреа Мальдері.