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Встреча состоялась после матча каталонского клуба, когда украинские болельщики попросили нападающего подарить им футболку. Видео опубликовала пресс-служба Жироны, добавив к ролику украинский флаг и ироничную подпись.

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Пищур общался с болельщиками на русском

После матча болельщики Жироны подошли к Александру Пищуру с плакатом, на котором на русском языке было написано: "Саша, можно твою футболку, пожалуйста?". При этом фанаты демонстрировали украинские флаги.

Нападающий не оставил болельщиков без внимания: подошел к ним, раздал автографы и пообщался на русском языке. Также Пищур пообещал постараться договориться с клубом о футболках, которые хотел подарить болельщикам после следующего матча.

Именно языковой вопрос привлек внимание пользователей соцсетей, которые неоднозначно восприняли общение украинского футболиста на русском языке.

Жирона опубликовала видео встречи с украинцами

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видео встречи Пищура с фанатами, сопроводив его довольно ироничной подписью.

Мы пока не понимаем украинский, но, наверное, они сказали что-то похожее– написали в Жироне, добавив эмодзи с украинским флагом.

Напомним, недавно Жирона одержала победу над Эйбаром со счетом 2:1. В этом матче Пищур отличился результативной передачей на другого украинского нападающего Владислава Ваната. Тот, в свою очередь, после забитого гола направил символический жест тренеру сборной Украины Андреа Мальдере.