Український футболіст завершив кар'єру: раніше він потрапляв у гучні скандали

Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри. Тепер на українського голкіпера чекає новий етап у футбольному житті.

Воротар низки український клубів повісив бутси на цвях у 38 років. Рибка пояснив, чим буде займатись у майбутньому, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

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Рибка покидає футбол

Олександр Рибка розповів, чому вирішив завершити футбольну кар'єру. Футболіст планує працювати тренером воротарів, зазначивши, що має відповідну ліцензію.

Наразі невідомо, де буде тренувати Рибка. Поки що тривають перемовини стосовно роботи.

Я прийняв рішення про завершення ігрової кар'єри. Хочу працювати тренером воротарів. В мене є ліцензія B. Усе на стадії обговорень (чи працюватиме в Оболоні), – сказав Рибка.

Зазначимо, що Олександр Рибка виступав за Динамо з 2006 по 2010 рік та з 2014 по 2016. На рахунку голкіпера 64 матчі у складі "біло-синіх", 52 пропущених голів, 29 кліншитів.

До слова. Олександр Рибка грав за збірну України. У футболці національної команди воротар провів 2 матчі – 3 пропущених, 1 раз зберіг ворота сухими.

Олександр Рибка з 2011 по 2012 рік захищав кольори донецького Шахтаря. Голкіпер за цей час зіграв у 26 матчах, пропустивши 21 м'яч та у 12 випадках зберіг ворота "гірників" недоторканими.

Цікаві факти про кар'єру голкіпера

У 2012 році УЄФА дискваліфікувала Олександра Рибку. Український голкіпер вживав допінг.

Рибка потрапив у скандал під час гри за дубль Динамо проти київського ЦСКА. Сергій Матюк бив по м'ячу, але випадково розсік обличчя Олександра, який хотів вибити його головою. Голкіпер почав бити гравця суперника ногами по обличчю.

За свою кар'єру Олександр Рибка чотири рази ставав чемпіоном України, п'ять разів вигравав Кубок країни та одного разу Суперкубок.

Останнім клубом у кар'єрі Олександра Рибки стала Оболонь. У минулому сезоні голкіпер зіграв у трьох матчах за "пивоварів", пропустивши сім голів.

Раніше повідомляли, що відомий бразильський футболіст Феліпе Мело завершив кар'єру у віці 41 року.