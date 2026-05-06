Дав себе обігнати Маркевичу, випав з вікна під час пиятики: бурхлива кар'єра Олександра Рикуна

6 травня свій день народження святкує яскрава постать в українському футболі "нульових" років – Олександр Рикун. Хавбеку випало виступати за два клуби, що були непримиренними суперниками, а його шкідливі звички не затьмарили любов вболівальників.

24 Канал пропонує згадати цікаві, а іноді й доволі моторошні епізоди біографії найкращого гравця українського чемпіонату сезону 2003/2004.

Як Рикун перейшов з Дніпра до найбільшого ворога?

Олександр Рикун народився у тоді ще Дніпропетровську, тож пов'язати долю з тамтешнім Дніпром було його мрією, яка втілилася у життя. Саме у складі дніпрян його визнавали найбільш корисним футболістом Вищої ліги за версією журналістів та експертів у 2004 році.

Проте успіхи на полі були перекреслені поведінкою поза ним. Рикун мав проблеми з алкоголем і систематично порушував спортивний режим. За це у 2006 році Дніпро відрахував півзахисника з команди, виставивши на трансфер.

Тоді Олександра запросили до себе головні суперники Дніпра – харківський Металіст. Протистояння цих двох команд за градусом і напругою мало чим поступалося "Класичному" між Динамо і Шахтарем. Тому Рикун став таким собі "українським Фігу", який зміг побувати у таборі обох ворогів. Цікаво, що харків'яни навіть заплатили за його перехід трохи більше 2 мільйонів доларів.

Чому Рикуну соромно перед Мироном Маркевичем?

У Харкові футболіста любили: вболівальники навіть називали його "генієм дотику і пасу".

А от за деякі витівки і свою фізичну форму Рикуну соромно перед екскоучем Металіста Мироном Маркевичем навіть через майже два десятки років. Як пише "Футбол 24", одного разу на зборах у Трускавці гравці бігли крос – а це була найменш улюблена річ для Олександра на тренуваннях. Зрештою його обігнали не тільки партнери по команді, але й сам Маркевич – попри різницю у віці в 27 років.

Як Рикун ледь не загинув через алкоголь?

Найбільш скандальна історія у біографії Олександра Рикуна сталася у березні 2009 року. Металіст тоді приїхав грати з ФК Львів, стан газону був жахливим, а у хавбека гра відверто не пішла – його замінили наприкінці першого тайму.

У готелі у Винниках Рикун вирішив, що зі стресом допоможе впоратися пляшка. Як підсумок, він потрапив до лікарні з переломами рук та ребер. Виявилося, що від оковитої футболіст випав з вікна на рівні чи то другого, чи то третього поверху. На щастя, залишився живий.

Що сказав про Рикуна Маркевич?

Попри усі пригоди та негаразди, видатний тренер завжди визнавав, що талант Олександра Рикуна було важко не помітити.

Я можу сказати, що такого футболіста, як Рикун в мене не було. При тому, що були Хав’єр, Соса, але такого як Рикун… Це не передати. Він спиною все бачив. Був технічно підготовленим. Ті передачі, які він віддавав, жоден потім не міг того зробити, хоча були дуже серйозні виконавці. Я просто шкодую, що я не взяв його у Металіст, коли ми срібні медалі виграли,

– згадував Маркевич в інтерв'ю сайту ФК Дніпро.

Де зараз Олександр Рикун?

Кар'єра хавбека завершилася відносно рано, він перейшов на селекційну роботу, допомагав Металісту шукати нових гравців. Продовжував грати у футбол – навіть попри те, що набрав вагу та мав інші проблеми зі здоров'ям. Зараз Олександр живе у Дніпрі та продовжує залучатися до спортивних заходів.