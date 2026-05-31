За збірну України дебютує футболіст з чемпіонату Румунії: хто такий Олександр Романчук

Олександр Романчук уперше зіграє за збірну України у товариському матчі проти Польщі. Захисник чемпіона Румунії несподівано отримав шанс дебютувати у стартовому складі.

Для 26-річного оборонця виклик до національної команди став одним із головних моментів кар'єри. Ще кілька років тому він виступав в Україні, а тепер готується до першого матчу у синьо-жовтій футболці, передає 24 Канал.

Що відомо про дебют Романчука?

Збірна України оголосила стартовий склад на товариський поєдинок із Польщею. Серед одинадцяти футболістів, які розпочнуть гру з перших хвилин, опинився і Олександр Романчук. Для захисника це буде дебют за національну команду. Він вийде на позицію правого оборонця.

Сам футболіст раніше зізнавався, що досі не до кінця усвідомив свій виклик до збірної та чекає на першу гру, аби відчути себе повноцінним гравцем національної команди.

Стартовий склад України на матч проти Польщі: Трубін – Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Циганков, Судаков – Яремчук.

Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Став одним із найкращих захисників чемпіонату Румунії

Наразі Романчук виступає за румунську Університатю Крайова. До клубу він приєднався перед стартом сезону-2025/26 та швидко став основним виконавцем оборони.

У нинішньому чемпіонаті українець провів 32 матчі та забив три голи, інформує Flashscore. Його впевнена гра допомогла команді виграти золоті медалі, а самого футболіста включили до символічної збірної сезону румунської Суперліги.

Де грав до переїзду за кордон?

До переходу в Румунію захисник виступав за криворізький Кривбас. Саме завдяки стабільним виступам в українському клубі він привернув увагу закордонних скаутів та отримав пропозицію від Університаті Крайова.

Також Романчук має досвід гри у структурі київського Динамо. У період з 2018 по 2020 рік він перебував у системі столичного клубу та виступав за другу команду киян, однак за основу так і не дебютував. Футболіст також встиг пограти за ФК Львів та Дебрецен.