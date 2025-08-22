У жовтні 2023 року футболіст Олександр Роспутько прийняв найбезглуздіше рішення у житті. Після матчу Юнацької ліги УЄФА Шахтаря U-19 проти Антверпена він не повернувся разом із командою в Україну.

Гравець втік у Росію, після чого "гірники" розірвали з ним контракт, а сам Роспутько майже два роки залишався без клубу. Напередодні він підписав угоду з Чайкою Піщанокопське, яка виступає у Першій лізі "запорєбрика", повідомляє 24 Канал.

Що сказав Роспутько в інтерв'ю?

Колишній футболіст Шахтаря у першому інтерв'ю в новому клубі поділився враженнями від цієї події. Втікач заявив, що його чудово прийняли в колективі й він почувається наче вдома.

Зараз я вдома та радий стати частиною Чайки. З перших днів почуваюся комфортно – тут створені всі умови для розвитку, мене добре прийняли в колективі. Поступово інтегруюся в команду, працюю з тренерським штабом і партнерами, щоб швидше увійти в ігровий процес,

– сказав футболіст.

Також Роспутько подякував керівництву клубу, тренерам, одноклубникам і вболівальникам клубу з Ростовської області за підтримку. Він пообіцяв викладатися по максимуму заради успіху цієї команди.

До слова. На сайті ФНЛ указано, що футболіст став гравцем Чайки 11 серпня та виступатиме під восьмим номером. Там же у графі громадянство написано, що він уже росіянин.

Нагадаємо, що нещодавно ще один український футболіст втік з рідної країни. Нападник Металіста 1925 виїхав на Кіпр і заявив, що не збирається повертатися в Україну.