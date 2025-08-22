В октябре 2023 года футболист Александр Роспутько принял самое нелепое решение в жизни. После матча Юношеской лиги УЕФА Шахтера U-19 против Антверпена он не вернулся вместе с командой в Украину.

Игрок сбежал в Россию, после чего "горняки" разорвали с ним контракт, а сам Роспутько почти два года оставался без клуба. Накануне он подписал соглашение с Чайкой Песчанокопское, которая выступает в Первой лиге "запоребрика", сообщает 24 Канал.

Что сказал Роспутько в интервью?

Бывший футболист Шахтера в первом интервью в новом клубе поделился впечатлениями от этого события. Беглец заявил, что его прекрасно приняли в коллективе и он чувствует себя как дома.

Сейчас я дома и рад стать частью Чайки. С первых дней чувствую себя комфортно – здесь созданы все условия для развития, меня хорошо приняли в коллективе. Постепенно интегрируюсь в команду, работаю с тренерским штабом и партнерами, чтобы быстрее войти в игровой процесс,

– сказал футболист.

Также Роспутько поблагодарил руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков клуба из Ростовской области за поддержку. Он пообещал выкладываться по максимуму ради успеха этой команды.

К слову. На сайте ФНЛ указано, что футболист стал игроком Чайки 11 августа и будет выступать под восьмым номером. Там же в графе гражданство написано, что он уже россиянин.

Напомним, что недавно еще один украинский футболист сбежал из родной страны. Нападающий Металлиста 1925 выехал на Кипр и заявил, что не собирается возвращаться в Украину.