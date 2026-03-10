Шовковський вперше озвучив справжню причину звільнення з Динамо
- Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, що його звільнення було пов'язане з недостатньою підготовкою команди через відсутність гравців, зайнятих у національних збірних.
- Звільнення відбулося після поразки від Омонії у Лізі конференцій, а рішення про це президент клубу ухвалив емоційно одразу після матчу.
Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський розкрив залаштунки свого звільнення з команди восени 2025 року. Коуч визнав, що розумів усі ризики, коли погоджувався очолити свою рідну команду.
Шовковський підкреслив, що результат у Динамо завжди буде визначальним чинником оцінки роботи будь-якого тренера, адже це клуб з максимальними завданнями. Своїми роздумами щодо припинення співпраці з "біло-синіми" легенда Динамо поділився в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка.
Що сказав Шовковський про звільнення з Динамо?
Шовковський наголосив, що прекрасно розумів, як багато залежатиме у його роботі з клубом від того, чи зможуть кияни бути успішними в усіх турнірах.
Влітку 2025 року, як пригадує тренер, велика група гравців пізно розпочали відпустки, бо грали за національну команду, а молоді футболісти ще й брали участь у змаганнях молодіжок і юнацьких збірних.
Ми стикнулися з ситуацією, коли 15 гравців були відсутні і починали готуватися дуже пізно до сезону. Це велика проблема. ФІФА не враховує інтереси клубів з країн, де кліматичні умови не дають грати в грудні і січні,
– заявив Шовковський.
Тренерський штаб намагався врівноважити команду, але відсутність належної підготовки зрештою відобразилася на результатах. Це і стало вирішальною причиною того, що президент Динамо Ігор Суркіс вирішив попрощатися з легендою.
Як Динамо звільнило Шовковського?
- Колишній воротар збірної України втратив роботу після того, як Динамо у Лізі конференцій поступилося Омонії 0:2, що стало однією з найболючіших поразок киян у 2025 році.
- Судячи з того, що повідомлення про звільнення Шовковського з'явилося на офіційних ресурсах клубу одразу пізно вночі після матчу, Ігор Суркіс ухвалив емоційне рішення.
- Легенда Динамо Йожеф Сабо розповідав, що зустрівся із Шовковським і відзначив, як важко той переживає звільнення. Експерт звинувачує у поганих результатах не тренера, а команду, яка не виконувала його вказівки.