Шовковський вперше озвучив справжню причину звільнення з Динамо

Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський розкрив залаштунки свого звільнення з команди восени 2025 року. Коуч визнав, що розумів усі ризики, коли погоджувався очолити свою рідну команду.

Шовковський підкреслив, що результат у Динамо завжди буде визначальним чинником оцінки роботи будь-якого тренера, адже це клуб з максимальними завданнями. Своїми роздумами щодо припинення співпраці з "біло-синіми" легенда Динамо поділився в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка.

Що сказав Шовковський про звільнення з Динамо?

Шовковський наголосив, що прекрасно розумів, як багато залежатиме у його роботі з клубом від того, чи зможуть кияни бути успішними в усіх турнірах.

Влітку 2025 року, як пригадує тренер, велика група гравців пізно розпочали відпустки, бо грали за національну команду, а молоді футболісти ще й брали участь у змаганнях молодіжок і юнацьких збірних.

Ми стикнулися з ситуацією, коли 15 гравців були відсутні і починали готуватися дуже пізно до сезону. Це велика проблема. ФІФА не враховує інтереси клубів з країн, де кліматичні умови не дають грати в грудні і січні,

– заявив Шовковський.

Тренерський штаб намагався врівноважити команду, але відсутність належної підготовки зрештою відобразилася на результатах. Це і стало вирішальною причиною того, що президент Динамо Ігор Суркіс вирішив попрощатися з легендою.

Як Динамо звільнило Шовковського?