Олександр Шовковський здивував своїх підписників світлиною з Дональдом Трампом. Щоправда, фото він зробив лише з восковою фігурою політика, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Шовковського.

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Фото Шовковського з Трампом

В день інавгурації нового президента США тренер Динамо поділився світлиною з його восковою фігурою. Шовковський вирішив дещо пожартувати з цього приводу.

Дочекались... Майже про все домовились…

– написав Олександр.



Шовковський з восковою фігурою Трампа / Фото з інстаграму Олександра

Відзначимо, що у Динамо вже закінчився тренувальний табір і вже завтра, 21 січня, команда зіграє з турецьким Галатасараєм в Лізі Європи.