Александр Шовковский удивил своих подписчиков фотографией с Дональдом Трампом. Правда, фото он сделал только с восковой фигурой политика, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Шовковского.

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Фото Шовковского с Трампом

В день инаугурации нового президента США тренер Динамо поделился фотографией с его восковой фигурой. Шовковский решил несколько пошутить по этому поводу.

Дождались... Почти обо всем договорились..

– написал Александр.



Шовковский с восковой фигурой Трампа / Фото из инстаграма Александра

Отметим, что у Динамо уже закончился тренировочный лагерь и уже завтра, 21 января, команда сыграет с турецким Галатасараем в Лиге Европы.