УКР РУС
20 січня 2025, 17:21
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"Дочекалися": тренер Динамо здивував жартівливою світлиною з Трампом

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Олександр Шовковський опублікував фото з восковою фігурою Дональда Трампа в інстаграмі, жартуючи про перемовини з президентом США.
  • Динамо закінчило тренувальний табір і 21 січня зіграє з турецьким Галатасараєм в Лізі Європи.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський опублікував світлину з Дональдом Трампом. Зокрема він пожартував щодо перемовин з президентом США.

Олександр Шовковський здивував своїх підписників світлиною з Дональдом Трампом. Щоправда, фото він зробив лише з восковою фігурою політика, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Шовковського

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Фото Шовковського з Трампом

В день інавгурації нового президента США тренер Динамо поділився світлиною з його восковою фігурою. Шовковський вирішив дещо пожартувати з цього приводу. 

Дочекались... Майже про все домовились…
– написав Олександр.


Шовковський з восковою фігурою Трампа / Фото з інстаграму Олександра

Відзначимо, що у Динамо вже закінчився тренувальний табір і вже завтра, 21 січня, команда зіграє з турецьким Галатасараєм в Лізі Європи.