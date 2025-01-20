"Дочекалися": тренер Динамо здивував жартівливою світлиною з Трампом
- Олександр Шовковський опублікував фото з восковою фігурою Дональда Трампа в інстаграмі, жартуючи про перемовини з президентом США.
- Динамо закінчило тренувальний табір і 21 січня зіграє з турецьким Галатасараєм в Лізі Європи.
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський опублікував світлину з Дональдом Трампом. Зокрема він пожартував щодо перемовин з президентом США.
Олександр Шовковський здивував своїх підписників світлиною з Дональдом Трампом. Щоправда, фото він зробив лише з восковою фігурою політика, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Шовковського.
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Фото Шовковського з Трампом
В день інавгурації нового президента США тренер Динамо поділився світлиною з його восковою фігурою. Шовковський вирішив дещо пожартувати з цього приводу.
Дочекались... Майже про все домовились…
– написав Олександр.
Шовковський з восковою фігурою Трампа / Фото з інстаграму Олександра
Відзначимо, що у Динамо вже закінчився тренувальний табір і вже завтра, 21 січня, команда зіграє з турецьким Галатасараєм в Лізі Європи.