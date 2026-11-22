Олександр Шовковський / Фото Getty Images
Після звільнення з посади головного тренера Динамо Олександра Шовковський понад рік залишається без роботи у футболі. Проте днями тренера помітили у компанії керівників однієї з відомих європейських команд.
Сам відомий голкіпер підтвердив у своєму інстаграмі, що завітав у гості до амстердамського Аякса. Мета візиту залишилася невідомою.
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Що Шовковський робив в Аяксі
Колишній тренер київського Динамо вирішив не розкривати причини поїздки в Амстердам. Проте опублікував декілька світлин зі свого візиту.
Зокрема Шовковський поспілкувався з тренером команди Віктора Циганкова Мічелом.
Окрім свого колеги за тренерським цехом, колишній воротар Динамо і збірної України також мав нагоду обмінятися враженнями з менеджерами Аякса – серед них був Сім де Йонг, колишній гравець клубу.
Кар'єра Олександра Шовковського
Олександр Шовковський – один з найбільш титулованих українських футболістів в історії. Він є 14-разовим чемпіоном України, володарем 11 Кубків України та шести Суперкубків у ролі гравця, а також вигравав УПЛ вже як тренер Динамо.
Шовковський залишається рекордсменом за кількістю матчів, проведених за київський гранд – 637. Він такою очолює список гвардійців чемпіонату України.
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