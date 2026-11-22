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Сам відомий голкіпер підтвердив у своєму інстаграмі, що завітав у гості до амстердамського Аякса. Мета візиту залишилася невідомою.

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Що Шовковський робив в Аяксі

Колишній тренер київського Динамо вирішив не розкривати причини поїздки в Амстердам. Проте опублікував декілька світлин зі свого візиту.

Зокрема Шовковський поспілкувався з тренером команди Віктора Циганкова Мічелом.

Олександр Шовковський і Мічел / фото зі сторіс інстаграму oleksandrshovkovskyi

Окрім свого колеги за тренерським цехом, колишній воротар Динамо і збірної України також мав нагоду обмінятися враженнями з менеджерами Аякса – серед них був Сім де Йонг, колишній гравець клубу.

Кар'єра Олександра Шовковського

Олександр Шовковський – один з найбільш титулованих українських футболістів в історії. Він є 14-разовим чемпіоном України, володарем 11 Кубків України та шести Суперкубків у ролі гравця, а також вигравав УПЛ вже як тренер Динамо.

Шовковський залишається рекордсменом за кількістю матчів, проведених за київський гранд – 637. Він такою очолює список гвардійців чемпіонату України.