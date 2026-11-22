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Сам известный вратарь подтвердил в своем инстаграме, что побывал в гостях у амстердамского "Аякса". Цель визита осталась неизвестной.

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Что Шовковский делал в Аяксе

Бывший тренер киевского "Динамо" решил не раскрывать причины поездки в Амстердам. Однако он опубликовал несколько фотографий со своего визита.

В частности, Шовковский пообщался с тренером команды Виктора Цыганкова Мичелом.

Александр Шовковский и Мичел / фото из сторис в инстаграме oleksandrshovkovskyi

Помимо своего коллеги по тренерскому цеху, бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины также имел возможность обменяться впечатлениями с менеджерами "Аякса" – среди них был Сим де Йонг, бывший игрок клуба.

Карьера Александра Шовковского

Александр Шовковский – один из самых титулованных украинских футболистов в истории. Он является 14-кратным чемпионом Украины, обладателем 11 Кубков Украины и шести Суперкубков в качестве игрока, а также выигрывал УПЛ уже как тренер "Динамо".

Шовковский остается рекордсменом по количеству матчей, сыгранных за киевский гранд – 637. Такой он возглавляет список ветеранов чемпионата Украины.