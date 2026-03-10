"Було розчаруванням": Шовковський вперше розповів про конфлікт з Ярмоленком

Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський під час роботи в клубі мав проблеми у спілкуванні з лідером киян Андрієм Ярмоленком. Коуч пояснив, чому виник конфлікт і що саме спричинило його незадоволення.

Шовковський поділився своїм поглядом на ситуацію, яка точно не сприяла успіхам Динамо і зрештою стала однією з причин звільнення наставника, в інтерв'ю іншому відомому ексголкіперу киян Денису Бойку.

Що сказав Шовковський про Ярмоленка?

Колишній тренер українського гранда наголосив на тому, що жодна команда не може обійтися без лідерів – тих, хто веде за собою, слугує прикладом і передає досвід молодому поколінню. Таких ветеранів і авторитетів у колективі має бути приблизно 15%, їх неможливо призначити.

Лідер може бути формальний або неформальний, він має бути помічником. При всі повазі до Андрія Ярмоленка, він не був моїм помічником. Це той момент, який був для мене розчаруванням. У нас були тільки робочі відносини. Це не те, чим можна підживлюватися. В першу чергу це відчувалося у тренувальному процесі,

– пояснив Олександр Шовковський.

При цьому Шовковський підкреслив, що не хоче "копирсатися у мулі, який вже осів".

Як розвивався конфлікт між Шовковським і Ярмоленком?