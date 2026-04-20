Шовковський відверто висловив претензії Ярмоленку в інстаграм-опитуванні

Робота Олександра Шовковського на чолі Динамо була затьмарена конфліктом з найбільш досвідченим гравцем команди Андрієм Ярмоленком. Після звільнення колишній головний тренер почав все частіше розкривати деталі свого невдоволення зіркою українського футболу.

Шовковський вже говорив в інтерв'ю, що 7-ий номер киян не виконував роль його помічника, яка притамання справжнім лідерам. Відповідаючи на запитання підписників в інстаграмі, екскоуч пішов навіть далі.

Що сказав Шовковський про Ярмоленка?

Легенду Динамо попросили поділитися своїми думками щодо гравця, який майже наблизився до рекорду результативності за всю історію УПЛ.

Шовковський прямо назвав Ярмоленка видатним українським футболістом. Але водночас дорікнув, що той є "зосередженим виключно на собі" і нібито не вміє сприймати інформацію від тренерського штабу.

Як Шовковський і Ярмоленко конфліктували під час роботи тренера в Динамо?

Напруга між тренером та капітаном стала очевидною, коли Ярмоленко не повернувся разом з командою до Україні після матчу Ліги конференцій проти Кристал Пелас восени 2025 року. Гравець послався на сімейні обставини, про які повідомив президента клубу Ігоря Суркіса, але виявилося, що Олександр Шовковський не знав про те, що футболіст не буде доступний на наступний матч УПЛ.

Інсайдер Ігор Циганик тоді підтвердив, що у клубі є конфлікт між коучем і головною зіркою, і висловив здивування, що Шовковський вирішив вивести його у публічну площину.

Шовковського було звільнено з посади головного тренера Динамо у листопаді 2025 року після провальної кампанії у Лізі конференцій, де кияни не змогли вийти в плей-оф. Останньою краплею терпіння керівництва стала поразка кіпрській Омонії з рахунком 0:2.