Головний тренер Динамо Олександр Шовковський опинився в епіцентрі уваги після невдач клубу в єврокубках. Наставнику пророкують можливе звільнення через виліт з Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Чим володіє Шовковський?

При цьому Шовковський залишається кумиром київських вболівальників через славну ігрову кар'єру. Окрім цього, минулого сезону тренер привів Динамо до чемпіонства в УПЛ.

Особисте життя Шовковського також завжди цікавило фанатів. Цікаві подробиці з нього привідкрились у квітні цього року, коли Олексадр Володимирович подав декларацію за 2024 рік.

Нагадаємо, що Шовковський є депутатом Київради від партії "УДАР" Віталія Кличка. Завдяки ній стало відомо, чим треер Динамо володіє та яка в нього нерухомість. Її у ексфутболіста виявилось чимало:

квартира у Києві (площа – 242 квадратні метри)

садовий будинок та земельна ділянка у Києві (площа – 643 квадратні метри)

дві земельні ділянки у Поляниці (Івано-Франківська область) неподалік від Буковеля (площа – 4000 квадратних метри)

земельна ділянка у Станилі (Львівська область) у спільній власності з Андрієм Лопушанським (площа – 1500 квадтратних метри)

Ще п'ять об'єктів нерухомості записані на дружину ексголкіпера Марину Кутепову. У Новосілці (Київська область) жінці належить будинок та дві земельні ділянки загальною площею 6292 квадратних метри.



Олександр Шовковський зі своєю дружиною / фото з інстаграму Марини Кутепової

Також у власності Марини садовий будинок і земельна ділянка в Києві. Таким чином, сімейство Шовковського має у своєму активі 11 об'єктів нерухомості по всій Україні.

Інші дорогоцінні речі

Окремим пунктом виділяється транспортний парк Олександра Володимировича. Згідно з декларацією, на тренера записано два автомобілі Subaru XV1,6 (2014 року) та Land Rover Range Rover (2024 року).

У свою чергу Кутепова має право власності на Honda S2000 (2006 року) та Jaguar F-Pace (2022 року). Також Шовковський володіє ще й двома мотоциклами.



Тренер Динамо полюбляє кататися на мотоциклах / фото з інстаграму Шовковського

Мова про Harley Davidson Fltruse Road Glide (2015 рік) та BMW R1200GS (2016 рік). Серед іншого цінного майна наставника Динамо варто звернути увагу п'ять годинників (марки Jaeger-LeCoultre (2 штуки), Rolex, Piaget, Breguet), а також дорогоцінне каміння:

діаманти

рубіни

смарагд

сапфір

гранат

опал

аквамарин

Дружині ж належать також дорогоцінні аксесуари, такі як годинники, чокери, персні, кільця, сережки, ланцюжки, намиста, браслети, кольє тощо. До слова, згідно з декларацією, офіційна зарплата Шовковського в Динамо становить 2,1 мільйона гривень на рік.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року та за цей час виграв 46 з 73-х матчів на чолі клубу. Минулого сезону тренер привів "біло-синіх" до чемпіонства в УПЛ.