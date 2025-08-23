Чинний наставник київського Динамо Олександр Шовковський має вражаючі статки, серед яких будинки, земельні ділянки, транспорт та ювелірні прикраси. Все це стало відомо завдяки його декларації депутата.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський опинився в епіцентрі уваги після невдач клубу в єврокубках. Наставнику пророкують можливе звільнення через виліт з Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Чим володіє Шовковський?

При цьому Шовковський залишається кумиром київських вболівальників через славну ігрову кар'єру. Окрім цього, минулого сезону тренер привів Динамо до чемпіонства в УПЛ.

Особисте життя Шовковського також завжди цікавило фанатів. Цікаві подробиці з нього привідкрились у квітні цього року, коли Олексадр Володимирович подав декларацію за 2024 рік.

Нагадаємо, що Шовковський є депутатом Київради від партії "УДАР" Віталія Кличка. Завдяки ній стало відомо, чим треер Динамо володіє та яка в нього нерухомість. Її у ексфутболіста виявилось чимало:

квартира у Києві (площа – 242 квадратні метри)

садовий будинок та земельна ділянка у Києві (площа – 643 квадратні метри)

дві земельні ділянки у Поляниці (Івано-Франківська область) неподалік від Буковеля (площа – 4000 квадратних метри)

земельна ділянка у Станилі (Львівська область) у спільній власності з Андрієм Лопушанським (площа – 1500 квадтратних метри)

Ще п'ять об'єктів нерухомості записані на дружину ексголкіпера Марину Кутепову. У Новосілці (Київська область) жінці належить будинок та дві земельні ділянки загальною площею 6292 квадратних метри.



Олександр Шовковський зі своєю дружиною / фото з інстаграму Марини Кутепової

Також у власності Марини садовий будинок і земельна ділянка в Києві. Таким чином, сімейство Шовковського має у своєму активі 11 об'єктів нерухомості по всій Україні.

Інші дорогоцінні речі

Окремим пунктом виділяється транспортний парк Олександра Володимировича. Згідно з декларацією, на тренера записано два автомобілі Subaru XV1,6 (2014 року) та Land Rover Range Rover (2024 року).

У свою чергу Кутепова має право власності на Honda S2000 (2006 року) та Jaguar F-Pace (2022 року). Також Шовковський володіє ще й двома мотоциклами.



Тренер Динамо полюбляє кататися на мотоциклах / фото з інстаграму Шовковського

Мова про Harley Davidson Fltruse Road Glide (2015 рік) та BMW R1200GS (2016 рік). Серед іншого цінного майна наставника Динамо варто звернути увагу п'ять годинників (марки Jaeger-LeCoultre (2 штуки), Rolex, Piaget, Breguet), а також дорогоцінне каміння:

діаманти

рубіни

смарагд

сапфір

гранат

опал

аквамарин

Дружині ж належать також дорогоцінні аксесуари, такі як годинники, чокери, персні, кільця, сережки, ланцюжки, намиста, браслети, кольє тощо. До слова, згідно з декларацією, офіційна зарплата Шовковського в Динамо становить 2,1 мільйона гривень на рік.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року та за цей час виграв 46 з 73-х матчів на чолі клубу. Минулого сезону тренер привів "біло-синіх" до чемпіонства в УПЛ.