Действующий наставник киевского Динамо Александр Шовковский имеет впечатляющее состояние, среди которых дома, земельные участки, транспорт и ювелирные украшения. Все это стало известно благодаря его декларации депутата.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский оказался в эпицентре внимания после неудач клуба в еврокубках. Наставнику пророчат возможное увольнение из-за вылета из Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

Чем владеет Шовковский?

При этом Шовковский остается кумиром киевских болельщиков из-за славной игровой карьеры. Кроме этого, прошлого сезона тренер привел Динамо к чемпионству в УПЛ.

Личная жизнь Шовковского также всегда интересовало фанатов. Интересные подробности из него приоткрылись в апреле этого года, когда Александр Владимирович подал декларацию за 2024 год.

Напомним, что Шовковский является депутатом Киевсовета от партии "УДАР" Виталия Кличко. Благодаря ей стало известно, чем треер Динамо владеет и какая у него недвижимость. Ее у экс-футболиста оказалось немало:

квартира в Киеве (площадь – 242 квадратных метра)

садовый дом и земельный участок в Киеве (площадь – 643 квадратных метра)

два земельных участка в Полянице (Ивано-Франковская область) неподалеку от Буковеля (площадь – 4000 квадратных метра)

земельный участок в Станиле (Львовская область) в общей собственности с Андреем Лопушанским (площадь – 1500 квадтратних метра)

Еще пять объектов недвижимости записаны на жену экс-голкипера Марину Кутепову. В Новоселке (Киевская область) женщине принадлежит дом и два земельных участка общей площадью 6292 квадратных метра.



Александр Шовковский со своей женой / фото из инстаграма Марины Кутеповой

Также в собственности Марины садовый дом и земельный участок в Киеве. Таким образом, семейство Шовковского имеет в своем активе 11 объектов недвижимости по всей Украине.

Другие драгоценные вещи

Отдельным пунктом выделяется транспортный парк Александра Владимировича. Согласно декларации, на тренера записано два автомобиля Subaru XV1,6 (2014 года) и Land Rover Range Rover (2024 года).

В свою очередь Кутепова имеет право собственности на Honda S2000 (2006 года) и Jaguar F-Pace (2022 года). Также Шовковский владеет еще и двумя мотоциклами.



Тренер Динамо любит кататься на мотоциклах / фото из инстаграма Шовковского

Речь о Harley Davidson Fltruse Road Glide (2015 год) и BMW R1200GS (2016 год). Среди другого ценного имущества наставника Динамо стоит обратить внимание пять часов (марки Jaeger-LeCoultre (2 штуки), Rolex, Piaget, Breguet), а также драгоценные камни:

бриллианты

рубины

изумруд

сапфир

гранат

опал

аквамарин

Жене же принадлежат также драгоценные аксессуары, такие как часы, чокеры, перстни, кольца, серьги, цепочки, ожерелья, браслеты, колье и тому подобное. К слову, согласно декларации, официальная зарплата Шовковского в Динамо составляет 2,1 миллиона гривен в год.

Напомним, что Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года и за это время выиграл 46 из 73-х матчей во главе клуба. В прошлом сезоне тренер привел "бело-синих" к чемпионству в УПЛ.