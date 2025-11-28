"Відмучились, можна піти напитись": як фани Динамо реагують на звільнення Шовковського

Київське Динамо 27 листопада зазнало поразки від кіпрської Омонії у рамках четвертого туру основного раунду Ліги конференцій (2:0). Після цього фіаско кияни звільнили Олександра Шовковського із посади головного тренера.

Разом із Олександром Шовковським головну команду покинув його увесь тренерський штаб: Еміліан Карас, Олег Гусєв, Сергій Федоров, Михайло Михайлов, Мацей Кендзьорек та Артем Яшкін. Звільнення наставника активно обговорюють уболівальники Динамо, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо звільнило Шовковського із посади головного тренера

Що відомо про роботу Шовковського на чолі Динамо?

Виконувати обов'язки головного тренера киян буде Ігор Костюк, наставник юнацької команди U-19. Саме він готуватиме "біло-синіх" до наступного матчу УПЛ проти Полтави (1 грудня).

Поразка від Омонії стала для Динамо четвертою в останніх п'яти іграх та третьою у поточному розіграші Ліги конференцій 2025 – 2026. Вона погіршила шанси столичного клубу на плей-оф. Кияни після чотирьох турів йдуть поза зоною плей-оф – 27-ме місце.

Також Шовковський опустив столичний клуб аж на 7-му позицію у турнірній таблиці УПЛ після 13-ти турів. Відставання від лідера сезону донецького Шахтаря вже складає 10 очок. Єдиний позитивний момент у цій кризі продовження боротьби у Кубку України, де в 1/8 фіналу кияни вибили Шахтар 2:1.

До слова. Шовковський привів Динамо до чемпіонства УПЛ 2024 – 2025. Більше трофеїв із киянами не здобував. Провів на чолі головної команди рівно 90 матчів.

Як фанати Динамо реагують на звільнення?

Цікаво, що чимала кількість уболівальників впевнена, що звільнення Шовковського не покращить результати їх улюбленої команди. Багато хто впевнений, що справжня причина ховається у президенту Динамо та проваленій трансферній компанії.

Влітку кияни втрати свого найкращого бомбардира Владислава Ваната.

Винне керівництво ДК, яке перед сезоном провалило трансферну політику: на початку сезону продали забивного форварда (Ваната) і малозабивного (Брагару)., в на їх місце нікого не взяли. Мабуть, сподівалися, що все витягнуть Ярмоленко і Герреро,

– написав один із фанів.

"Треба сказати, що звільнення тренера не вирішить усіх проблем клубу. Треба міняти стратегію й структуру клубу, а не відставати у розвитку системи".

"Вітаю фанатів Динамо, відмучились. Олександра Шовковського звільнено з поста головного тренера Динамо. Можна піти напитись";

"Чекаємо наступне динамівське серце і знову по колу";

"Відставка Шовковського, обшуки у Єрмака… Нетфлікс, тепер ти знаєш як виглядають справжні дивні дива";

"Ну що ж, вітаю вболівальників Динамо, нарешті це сталось";

"Новини ранку: Динамо відправило у відставку штаб Шовковського і у Єрмака проводять обшуки САП і НАБУ. Could this morning BE any better?! За всієї поваги до СаШо попри все";

"Я за 20 років фанатизму за Динамо не памʼятаю такої безпорадності";

Однак були і ті, хто подякував СаШо за роботу та відданість київському клубу.

СаШо – величезна постать в історії не тільки Динамо, а й українського футболу. Шовковський - це дійсно динамівець, який живе цим клубом. Впевнений, що йому ця емблема не байдужа. Шкода, що цей сезон трохи змазав його історію. Але це людина-легенда, яка пережила десятки років у клубі та пройшла з ним величезний шлях перемог і поразок,

– наголосив один із уболівальників.

Відзначимо, що головний тренер Шахтаря Арда Туран також відреагував на звільнення Шовковського. Турецький спеціаліст відзначив, що із повагою ставиться до колеги та заявив, що йому було у задоволення працювати в одному чемпіонаті.

"Шовковський – тренер, якому я заздрив з моменту мого приходу сюди. Він чемпіон і підвищив конкуренцію та мотивацію для нас у нашій лізі. Хоча ми працювали лише п’ять – шість місяців, мені приємно бути його суперником. Я дуже його поважаю. Якщо тепер ми не зустрінемося з ним як суперники, я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі", – процитував офіційний сайт Шахтаря відповідь Турана.

Звільнення Шовковського також прокоментував колишній гравець киян Олег Саленко. У коментарі Meta він наголосив на кардинальному кроку керівництва, про яке він казав вже останні два місяці.

"Про відставку головного тренера я вже не раз висловлювався. Нарешті те, про що я говорив протягом двох останніх місяців, сталося, і керівництво клубу зважилося на кардинальний крок, звільнивши Олександра Шовковського", – сказав Саленко.