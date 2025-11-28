"Отмучились, можно пойти напиться": как фаны Динамо реагируют на увольнение Шовковского

Киевское Динамо 27 ноября потерпело поражение от кипрской Омонии в рамках четвертого тура основного раунда Лиги конференций (2:0). После этого фиаско киевляне уволили Александра Шовковского с должности главного тренера.

Вместе с Александром Шовковским главную команду покинул его весь тренерский штаб: Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров, Михаил Михайлов, Мацей Кендзерек и Артем Яшкин. Увольнение наставника активно обсуждают болельщики Динамо, сообщает 24 Канал.

Что известно о работе Шовковского во главе Динамо?

Исполнять обязанности главного тренера киевлян будет Игорь Костюк, наставник юношеской команды U-19. Именно он будет готовить "бело-синих" к следующему матчу УПЛ против Полтавы (1 декабря).

Поражение от Омонии стало для Динамо четвертым в последних пяти играх и третьим в текущем розыгрыше Лиги конференций 2025 – 2026. Оно ухудшило шансы столичного клуба на плей-офф. Киевляне после четырех туров идут вне зоны плей-офф – 27-е место.

Также Шовковский опустил столичный клуб аж на 7-ю позицию в турнирной таблице УПЛ после 13-ти туров. Отставание от лидера сезона донецкого Шахтера уже составляет 10 очков. Единственный положительный момент в этом кризисе продолжение борьбы в Кубке Украины, где в 1/8 финала киевляне выбили Шахтер 2:1.

К слову. Шовковский привел Динамо к чемпионству УПЛ 2024 – 2025. Больше трофеев с киевлянами не добывал. Провел во главе главной команды ровно 90 матчей.

Как фанаты Динамо реагируют на увольнение?

Интересно, что немалое количество болельщиков уверено, что увольнение Шовковского не улучшит результаты их любимой команды. Многие уверены, что настоящая причина скрывается в президенте Динамо и проваленной трансферной компании.

Летом киевляне потеряли своего лучшего бомбардира Владислава Ваната.

Виновато руководство ДК, которое перед сезоном провалило трансферную политику: в начале сезона продали забивного форварда (Ваната) и малозабивного (Брагару)., в на их место никого не взяли. Видимо, надеялись, что все вытянут Ярмоленко и Герреро,

– написал один из фанов.

"Надо сказать, что увольнение тренера не решит всех проблем клуба. Надо менять стратегию и структуру клуба, а не отставать в развитии системы".

"Поздравляю фанатов Динамо, отмучились. Александр Шовковский уволен с поста главного тренера Динамо. Можно пойти напиться";

"Ждем следующее динамовское сердце и снова по кругу";

"Отставка Шовковского, обыски у Ермака... Нетфликс, теперь ты знаешь как выглядят настоящие странные чудеса";

"Ну что же, поздравляю болельщиков Динамо, наконец-то это произошло";

"Утренние новости: Динамо отправило в отставку штаб Шовковского и у Ермака проводят обыски САП и НАБУ. Could this morning BE any better?! При всем уважении к СаШо несмотря ни на что";

"Я за 20 лет фанатизма за Динамо не помню такой беспомощности";

Однако были и те, кто поблагодарил СаШо за работу и преданность киевскому клубу.

СаШо – огромная фигура в истории не только Динамо, но и украинского футбола. Шовковский - это действительно динамовец, который живет этим клубом. Уверен, что ему эта эмблема не безразлична. Жаль, что этот сезон немного смазал его историю. Но это человек-легенда, который пережил десятки лет в клубе и прошел с ним огромный путь побед и поражений,

– отметил один из болельщиков.

Отметим, что главный тренер Шахтера Арда Туран также отреагировал на увольнение Шовковского. Турецкий специалист отметил, что с уважением относится к коллеге и заявил, что ему было в удовольствие работать в одном чемпионате.

"Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять – шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере", – процитировал официальный сайт Шахтера ответ Турана.

Увольнение Шовковского также прокомментировал бывший игрок киевлян Олег Саленко. В комментарии Meta он отметил кардинальный шаг руководства, о котором он говорил уже последние два месяца.

"Об отставке главного тренера я уже не раз высказывался. Наконец то, о чем я говорил в течение двух последних месяцев, произошло, и руководство клуба решилось на кардинальный шаг, уволив Александра Шовковского", – сказал Саленко.