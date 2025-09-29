Олександр Сирота відзначився автоголом 29 вересня. Український футболіст зіграв вперше за місяць та одразу допоміг команді-суперниці, інформує 24 Канал.

Як Сирота забив у власні ворота в матчі проти Бешикташа?

Українець у компенсований до матчу час зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового. Сирота вбив усю надію господарів бодай на нічию, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 3:1 на користь Бешикташа.

Відео автогола Сироти

Ця поразка стала для команди українського легіонера вже 5-ю у поточному сезоні-2025/2026. Коджаеліспор із 2 балами йде на останній 18-й позиції у турнірній таблиці Суперліги. Натомість Бешикташ із 12 очками йде 5-м.

Що відомо про виступи Сироти у Туреччині?